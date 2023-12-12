【全國新聞】美國三大知名學府校長就仇恨猶太裔言論風波捲入爭議

【KTSF 張擎鳳報導】

美國三大知名學府的校長，上個星期就校園內的仇恨猶太裔言論風波，接受國會眾議員的質詢，三位女校長在聆訊中的表現，引來更嚴厲的批評，因此74名兩黨參議員致函各學校，要求董事會立即解僱校長。

賓夕凡尼亞大學女校長及校董會主席在巨大壓力下，在週末先後辭職，但麻省理工校董會就力挺校長，至於哈佛大學就有數百名人員聯署支持現任校長。

賓夕凡尼亞大學校長已經辭職了，問題是下一個辭職的校長，會不會是哈佛大學的校長Claudine Gay？

學生Jane說：「我不認為她應離開，她擔任校長才幾個月，我認為荒唐的是，外界要決定大學校園裡發生何事。」

另一名學生說：「我認為這不是一個非黑即白的問題，有很多變動的因素，很難在一次談話中應對這些問題。」

但猶太裔學生Polina Kempinsky表示，她在校園裡，已經有一段時間感到不安全了。

她說，上週受到廣泛批評的校長，在國會聆訊發言，讓事情變得更惡劣。

學生Polina Kempinsky說：「感覺就像領導層失敗了，我真的很期待有個明確的聲明，反對反猶太主義。」

她認為校長應提出一個計劃，但在聆訊中三大名校的校長，試圖迴避議員的質問。

Kempinsky說：「這讓我們覺得孤單，我相信許多穆斯林學生也有同樣的感覺。」

哈佛大學、麻省理工學院和賓夕凡尼亞大學的校長，在國會作證後都受到了密切關注，他們未能譴責呼籲種族滅絕猶太人的行為，這違反了大學反霸凌和騷擾政策。

紐約眾議員Elise Stefanik說：「所以答案是YES，呼籲種族滅絕猶太裔，違反了哈佛的行為準則, 對嗎？」

Claudine Gay說：「再次強調，這取決於前文後理。」

後來Claudine Gay在哈佛校報上道歉，說言語很重要，但傷害已經造成了。

但對她最堅定的批評者，是億萬富翁對沖基金總裁兼哈佛校友Bill Ackman，他週日致函哈佛校董會，指出Claudine Gay在其短暫的校長任期內，對哈佛大學聲譽所造成的損害，遠多於哈佛500年歷史上任何人。

反猶太主義諮詢小組成員Rabbi David Wolpe說：「我希望她能夠做對大學最好、對她最好的事，但我不知道那是什麼。」

哈佛大學在10月7號事件後成立了反猶太主義諮詢小組，哈佛的神學院客座學者David Wolpe拉比，是這個小組的成員之一，他在上週辭職，Wolpe是被Claudine Gay校長選中的，他說自己雖然他有責任，但他沒有權力介入，認為校長的證詞是最後一根稻草。

Wolpe說：「我只求那些校長有某種緊迫感和憤慨，甚至無關他們回答的內容，但他們從未拍桌說：這不可接受，我的大學不能有這種行為。」

CNN記者Jason Carroll說：「那你得到了什麼？」

Wolpe說：「我們郤得到了法律主義和模稜兩可的說法，我們明顯感到她們的迴避，你若是直率就不會如此回答問題。」

至於Gay應否辭職，Wolpe這樣回答：「這輪不到我來說，因為我是一名拉比，在哈佛待了兩個月。」

哈佛數百名教職員週一簽署了一份請願書，呼籲大學領導層抵制政治壓力，和抵制那些試圖將校長驅逐的外部力量。

Havard Crimson資深記者Elias Schisgall說：「他們團結表示，我們認為不宜讓政客和主要校友來決定，誰應該與否擔任大學領導層。」

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