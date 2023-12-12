【科技新聞】陪審團裁定Google在Play store的某些做法違反競爭原則

December 12, 2023 新聞, 科技新聞

【KTSF 吳倩妤報導】

聯邦法院一個陪審團裁定，Google在Play store的某些做法違反競爭原則。

陪審團經過四星期的審訊，週一只經過三小時的商議就達成一致裁決，Google的Play store應用程式商店受到反競爭壁壘的保護，損害智能手機的用戶及軟件開發者，是非法欺騙消費者並阻礙創新。

原告Epic Games指，Google使用「賄賂與封鎖」策略，以嚇阻對Play Store的Androi應用程式不利的競爭。

Epic指控Google利用本身的財力及對Androi系統的控制，而在Play store的Android應用程式分銷制度中建立一個賺大錢的系統，在應用程式的數碼交易中抽取15%至30%的佣金，此舉令開發商付出更高的成本，不利用戶。

而Google就反指，Epic Games為自身利益，而利用法庭來省錢，但就損害一個生態環境，在該生態環境中，無數的Androi智能手機同蘋果的iPhone競爭，Google聲稱抽佣金，有助於彌補超過400億元用於開發Androi軟件的投資。

蘋果商店也對iPhone應用程式之間的數碼交易抽取15%至30%的佣金，Epic Games因此也對蘋果提出訴訟，但在2021年被一名聯邦法官裁定敗訴，而這一次是陪審團裁定Epic勝訴，目前未知道Google面對什麼罰則。

此外，Google也面對另一宗反壟斷訴訟，預期聯邦法庭在明年5月有裁決。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*