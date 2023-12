【科技新聞】陪審團裁定Google在Play store的某些做法違反競爭原則

【KTSF 吳倩妤報導】

聯邦法院一個陪審團裁定,Google在Play store的某些做法違反競爭原則。

陪審團經過四星期的審訊,週一只經過三小時的商議就達成一致裁決,Google的Play store應用程式商店受到反競爭壁壘的保護,損害智能手機的用戶及軟件開發者,是非法欺騙消費者並阻礙創新。

原告Epic Games指,Google使用「賄賂與封鎖」策略,以嚇阻對Play Store的Androi應用程式不利的競爭。

Epic指控Google利用本身的財力及對Androi系統的控制,而在Play store的Android應用程式分銷制度中建立一個賺大錢的系統,在應用程式的數碼交易中抽取15%至30%的佣金,此舉令開發商付出更高的成本,不利用戶。

而Google就反指,Epic Games為自身利益,而利用法庭來省錢,但就損害一個生態環境,在該生態環境中,無數的Androi智能手機同蘋果的iPhone競爭,Google聲稱抽佣金,有助於彌補超過400億元用於開發Androi軟件的投資。

蘋果商店也對iPhone應用程式之間的數碼交易抽取15%至30%的佣金,Epic Games因此也對蘋果提出訴訟,但在2021年被一名聯邦法官裁定敗訴,而這一次是陪審團裁定Epic勝訴,目前未知道Google面對什麼罰則。

此外,Google也面對另一宗反壟斷訴訟,預期聯邦法庭在明年5月有裁決。

