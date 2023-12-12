【灣區新聞】灣區藍綠陣營呼籲支持者回台灣投票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著台灣總統大選的民調變化，目前逐漸呈現藍綠對決的趨勢，灣區藍綠陣營也呼籲支持者回台灣投票，國民黨侯康後援會週日在南灣舉辦競選餐會，說明最新選情。

北加州侯康後援會週日在南灣狀元樓餐廳舉辦競選餐會，在藍白合破局之後，國民黨推出的侯康配，民意支持度明顯提升，雖然尚未超過綠營的賴蕭配，但侯友宜的支持者對選情保持樂觀。

國民黨海外部副主任鍾維君說：「目前中國國民黨已經達到了空前所未有的團結一致的，這種大結合的這種局面，所以我們為這個感到非常興奮。」

先前非綠陣營多次強調，如果藍白不合，綠營的賴清德將躺著選，也就是輕易勝出，不過藍白不合之後，深藍的支持者反而回流，促使支持度升溫。

黨內人士認為，侯友宜選擇新黨出身的戰鬥藍趙少康擔任副手，又將韓國瑜列為國民黨不分區立委名單第一名，都有助於侯友宜的選情。

國民黨駐美總支部常委王維說：「最主要的一個就是加強了大家對侯友宜支持認同，中華民國的態度，因為有這兩個這麼捍衛中華民國的大支柱，來支持侯友宜的話，侯友宜對中華民國捍衛的態度，將是不容忽視的。」

除了鼓勵支持者回台投票，國民黨也號召支持者擔任海外助選團義工，選前並會舉行四海同心大會，為侯友宜拉抬聲勢。

綠營方面近日沒有造勢活動，民進黨矽谷支黨部主委張正邦上週接受本台《台灣抉擇》專訪時透露，包括北加州信賴後援會在內多個海外組織，也動員支持者回台投票，同時也會成立海外助選團到各地造勢。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說：「希望有激起我們綠營的這些危機意識，因為其實選戰是很激烈的，也很緊張的，我們有透過我們的群組，然後告訴大家說，我們要到哪裡報名，我們也有助選團，我們的助選團基本上有時間，也告訴大家說，要到那些候選人，甚至要到區域立委的候選人那邊去造勢。」

有航空業內人士以個人身份分享經驗表示，明年1月13日投票日前，抵達台灣的機票由於需求不斷增加，票價也相應強勢。

北加州華僑協會會長游美玉說：「今年1月沒有任何一個航空公司有任何的促銷活動，也就是你如果在1月12號之前想回台灣，大概就是你在電腦上面，或者是你問旅行社，他看到甚麼樣的價錢，應該就是現在目前最好的價錢，愈早買愈好。」

台灣大選的煙硝味也燒到海外，預料隨著時間愈接近，會有更多人關注選情。

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