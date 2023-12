【灣區新聞】灣區藍綠陣營呼籲支持者回台灣投票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著台灣總統大選的民調變化,目前逐漸呈現藍綠對決的趨勢,灣區藍綠陣營也呼籲支持者回台灣投票,國民黨侯康後援會週日在南灣舉辦競選餐會,說明最新選情。

北加州侯康後援會週日在南灣狀元樓餐廳舉辦競選餐會,在藍白合破局之後,國民黨推出的侯康配,民意支持度明顯提升,雖然尚未超過綠營的賴蕭配,但侯友宜的支持者對選情保持樂觀。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「目前中國國民黨已經達到了空前所未有的團結一致的,這種大結合的這種局面,所以我們為這個感到非常興奮。」

先前非綠陣營多次強調,如果藍白不合,綠營的賴清德將躺著選,也就是輕易勝出,不過藍白不合之後,深藍的支持者反而回流,促使支持度升溫。

黨內人士認為,侯友宜選擇新黨出身的戰鬥藍趙少康擔任副手,又將韓國瑜列為國民黨不分區立委名單第一名,都有助於侯友宜的選情。

國民黨駐美總支部常委王維說:「最主要的一個就是加強了大家對侯友宜支持認同,中華民國的態度,因為有這兩個這麼捍衛中華民國的大支柱,來支持侯友宜的話,侯友宜對中華民國捍衛的態度,將是不容忽視的。」

除了鼓勵支持者回台投票,國民黨也號召支持者擔任海外助選團義工,選前並會舉行四海同心大會,為侯友宜拉抬聲勢。

綠營方面近日沒有造勢活動,民進黨矽谷支黨部主委張正邦上週接受本台《台灣抉擇》專訪時透露,包括北加州信賴後援會在內多個海外組織,也動員支持者回台投票,同時也會成立海外助選團到各地造勢。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說:「希望有激起我們綠營的這些危機意識,因為其實選戰是很激烈的,也很緊張的,我們有透過我們的群組,然後告訴大家說,我們要到哪裡報名,我們也有助選團,我們的助選團基本上有時間,也告訴大家說,要到那些候選人,甚至要到區域立委的候選人那邊去造勢。」

有航空業內人士以個人身份分享經驗表示,明年1月13日投票日前,抵達台灣的機票由於需求不斷增加,票價也相應強勢。

北加州華僑協會會長游美玉說:「今年1月沒有任何一個航空公司有任何的促銷活動,也就是你如果在1月12號之前想回台灣,大概就是你在電腦上面,或者是你問旅行社,他看到甚麼樣的價錢,應該就是現在目前最好的價錢,愈早買愈好。」

台灣大選的煙硝味也燒到海外,預料隨著時間愈接近,會有更多人關注選情。

