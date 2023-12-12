【全國新聞】特朗普拒絕就紐約商業民事欺詐案作證

December 12, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約商業民事欺詐案，特朗普表示，他週一不會作證，另外，特別檢察官週一要求聯邦最高法院立即插手干預，去決定究竟特朗普尋求推翻2020年大選結果一案，他是否可以獲得絕對豁免權，免被檢控。

特朗普原定週一再次就紐約商業民事欺詐案作證，但他週日突然在自己的社交媒體上帖文表示，他不會在週一再次作證，原因是他上個月已經作證了，沒有甚麽可以再補充。

特朗普跟著抨擊紐約州司法部長Letitia James起訴他，向他追討賠償2.5億元，和試圖阻止他在紐約做生意。

特朗普同時也抨擊主審這件案的法官Arthur Engoron，法官已經裁定特朗普誇大物業價值，以便獲得對自己有利的優惠貸款和保險費。

案件的審訊週二會繼續，將由辯方多名證人作證，然後到1月11日就會結案陳詞，接著再在幾個星期後，法官有可能對本案作出最後裁決。

另外，首都華盛頓聯邦地區法庭一名法官，本月初已經拒絕特朗普要求，在他被控的企圖推翻2020年大選結果一案中，可以享有豁免權免被檢控，特朗普向首都聯邦巡迴上訴法庭提出上訴，要求凍結這宗案件，直到上訴有結果，他認為他會上訴得直，整個案件都會撤銷起訴。

對此，特別檢察官Jack Smith週一要求聯邦最高法院插手干預，立即決定究竟特朗普是否有豁免權，Smith在法庭文件中指出，本案代表了在民主核心中一個基本問題，就是一位前任總統如果在任期間犯罪，是否可以獲得絕對豁免權免被檢控。

Smith又說，最高法院的裁決對公眾有迫切性重要，以便盡快推動特朗普的審訊前進。

特朗普的審訊現時定在3月展開，目前除了紐約商業欺詐案、國會大樓衝擊案之外，特朗普還面對佛州海湖莊園機密文件案，以及喬治亞州2020年選舉案的起訴。

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