【全國新聞】特朗普拒絕就紐約商業民事欺詐案作證

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約商業民事欺詐案,特朗普表示,他週一不會作證,另外,特別檢察官週一要求聯邦最高法院立即插手干預,去決定究竟特朗普尋求推翻2020年大選結果一案,他是否可以獲得絕對豁免權,免被檢控。

特朗普原定週一再次就紐約商業民事欺詐案作證,但他週日突然在自己的社交媒體上帖文表示,他不會在週一再次作證,原因是他上個月已經作證了,沒有甚麽可以再補充。

特朗普跟著抨擊紐約州司法部長Letitia James起訴他,向他追討賠償2.5億元,和試圖阻止他在紐約做生意。

特朗普同時也抨擊主審這件案的法官Arthur Engoron,法官已經裁定特朗普誇大物業價值,以便獲得對自己有利的優惠貸款和保險費。

案件的審訊週二會繼續,將由辯方多名證人作證,然後到1月11日就會結案陳詞,接著再在幾個星期後,法官有可能對本案作出最後裁決。

另外,首都華盛頓聯邦地區法庭一名法官,本月初已經拒絕特朗普要求,在他被控的企圖推翻2020年大選結果一案中,可以享有豁免權免被檢控,特朗普向首都聯邦巡迴上訴法庭提出上訴,要求凍結這宗案件,直到上訴有結果,他認為他會上訴得直,整個案件都會撤銷起訴。

對此,特別檢察官Jack Smith週一要求聯邦最高法院插手干預,立即決定究竟特朗普是否有豁免權,Smith在法庭文件中指出,本案代表了在民主核心中一個基本問題,就是一位前任總統如果在任期間犯罪,是否可以獲得絕對豁免權免被檢控。

Smith又說,最高法院的裁決對公眾有迫切性重要,以便盡快推動特朗普的審訊前進。

特朗普的審訊現時定在3月展開,目前除了紐約商業欺詐案、國會大樓衝擊案之外,特朗普還面對佛州海湖莊園機密文件案,以及喬治亞州2020年選舉案的起訴。

