【娛樂新聞】烈日下拍《Eye to Eye》跳舞版MV Me& 搞笑改篇周董名曲盼收工

由「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)、「籃球女神」譚旻萱(Mandy)和「長腿師妹」連家穎(Vian)組成的女團Me&,首支派台歌《Eye to Eye》掀起熱話,在韓國拍攝的MV,火速登上YouTube熱搜榜,早前她們在港拍攝跳舞版MV,非常有型。 拍攝當日天未光,Me&與團隊摸黑抵達拍攝現場準備,天光就開始拍攝,她們在綠油油的大草地上,穿梭在粉紅色巨型道具中又唱又跳,還有八位女Dancers走勻整個田徑場拍攝,嘻嘻哈哈,充滿青春活力。烈日當空,她們不斷揮灑汗水,個個曬到臉蛋紅卜卜,導演每次cut機,團隊立即衝上前為她們撐傘和抺汗,風扇不離手。 一直拍到日落,接近十個小時拍攝,終於大功告成,滿頭大汗的Mandy憐惜Feanna,她說:「今日真係曬得好誇張,佢好似畀人丟咗入叢林5日搵返咁。」她們互望哈哈大笑,Feanna解說:「真係好好笑,今日個太陽真係好猛烈,天氣亦比我哋想像中熱,但我哋個個都著冷衫,個太陽真係勁得滯,就算我搽晒防曬都好,件衫穿窿嘅位置變咗黑晒。」Mandy補充:「唔只太陽光,加埋打燈,即係幾個太陽照住我哋。」Feanna續說:「我哋被紫外光浸透住,不過都好開心,好好玩,希望(皮膚)快啲退色,快啲復原!」 雖然拍攝過程辛苦,但充滿美好回憶,Vian說:「好開心重回呢個宿營嘅地方,以前嚟過同朋友嚟跳舞,今次係嚟拍我哋出道嘅歌Dance Version,對我嚟講係好深刻經驗,好開心!」貪玩的她在休息室的黑板上寫了「到此一遊」,被取笑「Y2MK」。 第一次拍Dance Version,Feanna和Mandy異口同聲:「我哋好少唔望鏡跳舞,『我哋』係唔包括Vian,哈哈!一開始有少少緊張,要慢慢習慣,拍到最尾我哋控制到,表情到位。」她們更爆料,笑言接近尾聲時非常期待收工,私下將周杰倫的《說好的幸福呢》改成搞笑版《說好的收工呢》。Feanna說:「拍到有段時間我哋都好崩潰,所以就唱『怎麼了 我累了 說好的收工呢?』」非常搞笑! 經常拍跳舞片的Vian,今次以女團Me& 身份拍Dance Version有沒有不同?她說:「平時我一個人跳,今次有你哋又有8 個Dancers一齊跳,有人陪感覺好開心。最難忘係我曬到皮膚敏感,Feanna曬到一撻撻,Mandy又熱到不停出汗。雖然好辛苦,但我哋互相支持,好開心。」Mandy表示最大難度是在草地跳舞,她說:「草地跳舞同喺排舞室跳舞好唔同,草地好多時有坑,係陷阱,踩到會跣腳失平衡,但又要保持個樣望鏡頭笑,草地跳舞係一個大挑戰。」Feanna說:「另一個挑戰係對鞋,我第一次著有踭嘅鞋跳舞,加上我隻腳好細,成日企唔穩。」身旁Mandy無奈笑說:「我就相反,我超大腳,通常都差少少,夾到隻腳好痛。」Feanna總結:「我覺得我哋今日真係好勁,要畀掌聲自己!」

