【灣區新聞】前聖荷西市長Sam Liccardo宣布競選聯邦眾議員議席

【KTSF 歐志洲報導】

繼羅達倫宣布參選代表矽谷的聯邦眾議員議席之後,前聖荷西市長Sam Liccardo週五也宣布正式投入競選同一個席位。

Liccardo向The Mercury News表示,在擔任聖荷西市長期間,看到聯邦政府失去對應社區中許多例如無家可歸、犯罪和生活費用上漲問題的機會,他說可以用他擔任地方領袖的經驗,帶著這裡的意見到國會,來解決全國面對的問題。

除了羅達倫和Liccardo之外,其他宣布參選同一個聯邦眾議員議席的,還有Santa Clara縣議員Joe Simitian、Palo Alto市議員Julie Lythcott-Haims,和科技企業家Peter Dixon、前Saratoga市議員Rishi Kumar、史丹福大學學生Joby Bernstein。

在共和黨方面,有Menlo Park市長Peter Ohtaki和Karl Ryan。

初選將在3月舉行,得票最高的兩人將在11月一較高低。

