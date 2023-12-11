【灣區新聞】前聖荷西市長Sam Liccardo宣布競選聯邦眾議員議席

【KTSF 歐志洲報導】
繼羅達倫宣布參選代表矽谷的聯邦眾議員議席之後，前聖荷西市長Sam Liccardo週五也宣布正式投入競選同一個席位。
Liccardo向The Mercury News表示，在擔任聖荷西市長期間，看到聯邦政府失去對應社區中許多例如無家可歸、犯罪和生活費用上漲問題的機會，他說可以用他擔任地方領袖的經驗，帶著這裡的意見到國會，來解決全國面對的問題。
除了羅達倫和Liccardo之外，其他宣布參選同一個聯邦眾議員議席的，還有Santa Clara縣議員Joe Simitian、Palo Alto市議員Julie Lythcott-Haims，和科技企業家Peter Dixon、前Saratoga市議員Rishi Kumar、史丹福大學學生Joby Bernstein。
在共和黨方面，有Menlo Park市長Peter Ohtaki和Karl Ryan。
初選將在3月舉行，得票最高的兩人將在11月一較高低。
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