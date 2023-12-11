【灣區新聞】李志威遞交競選文件參選加州第19選區州眾議員議席（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山（三藩市）從事教育和選民教育活動的李志威（David Lee），週五遞交競選文件，參選加州眾議會第19選區的州眾議員議席，這個選區包括舊金山西部地區和中半島的Daly City和Colma市。

李志威是許多舊金山市民熟悉的面孔，他擔任華裔選民教育委員會主任多年，競選過列治文區市議員，目前也是舊金山州立大學的教授，也有在東灣Laney社區學院教學。

李志威說：「教育將是我要優先處理的項目，我出身自公立學校，也堅信公立學府的重要，我會為確保公立教育，從K到12年級、到社區學院和四年制大學，能夠得到足夠的撥款，這是我們的學生所需要的。」

該區的現任加州眾議員丁右立（Phil Ting）明年12月任期屆滿，屆時便做滿12年的他不得再競選連任，在現有的三名參選人當中，丁右立表示支持李志威。

丁右立說：「我支持李志威，因為他有長期服務我們社區，華裔社區的政績，李志威是教育界人士，他也為我們的民主奮鬥、登記選民，還有在康樂與公園委員會等其他市政機構服務。」

李志威說：「不論怎樣，華裔每次選舉都要投票，我們要確保人們繼續投票、參與，因為這是你對未來發出的聲音，也為了你的孩子和他們的將來。」

週五到舊金山選務處支持李志威的，還有前列治文區市議員李麗嫦，和退休法官郭麗蓮。

選務處的記錄顯示，目前已經登記競選州眾議員席位的，還有現任市議員Catherine Stefani，和代表共和黨的Arjun Sodhani。

在3月初選中，獲得最高選票的兩人，將在11月進行複選。

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