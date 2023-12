【灣區新聞】李志威遞交競選文件參選加州第19選區州眾議員議席（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山(三藩市)從事教育和選民教育活動的李志威(David Lee),週五遞交競選文件,參選加州眾議會第19選區的州眾議員議席,這個選區包括舊金山西部地區和中半島的Daly City和Colma市。

李志威是許多舊金山市民熟悉的面孔,他擔任華裔選民教育委員會主任多年,競選過列治文區市議員,目前也是舊金山州立大學的教授,也有在東灣Laney社區學院教學。

李志威說:「教育將是我要優先處理的項目,我出身自公立學校,也堅信公立學府的重要,我會為確保公立教育,從K到12年級、到社區學院和四年制大學,能夠得到足夠的撥款,這是我們的學生所需要的。」

該區的現任加州眾議員丁右立(Phil Ting)明年12月任期屆滿,屆時便做滿12年的他不得再競選連任,在現有的三名參選人當中,丁右立表示支持李志威。

丁右立說:「我支持李志威,因為他有長期服務我們社區,華裔社區的政績,李志威是教育界人士,他也為我們的民主奮鬥、登記選民,還有在康樂與公園委員會等其他市政機構服務。」

李志威說:「不論怎樣,華裔每次選舉都要投票,我們要確保人們繼續投票、參與,因為這是你對未來發出的聲音,也為了你的孩子和他們的將來。」

週五到舊金山選務處支持李志威的,還有前列治文區市議員李麗嫦,和退休法官郭麗蓮。

選務處的記錄顯示,目前已經登記競選州眾議員席位的,還有現任市議員Catherine Stefani,和代表共和黨的Arjun Sodhani。

在3月初選中,獲得最高選票的兩人,將在11月進行複選。

