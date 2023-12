【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區一間CVS藥房週五凌晨時分被賊人開車撞進店內,偷走裡面一台自動提款機。

現場是32 Ave夾Clement街的CVS藥房,在Legion of Honor附近。

The San Francisco Standard的報導指出,凌晨兩點幾,5個匪徒駕駛一輛汽車,從大門撞進藥房裡面,造成嚴重損毀。

匪徒偷走一座自動提款機之後,坐另一輛汽車逃走。

CVS的發言人證實,一輛貨車撞入店內,而ATM提款機被偷走,案發時藥房關門,不是營業時間,警方正在調查案件,賊人仍然在逃。

