【灣區新聞】有組織蒐集簽名促廢除涉及房地產轉讓的19號提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州選民在2020年通過的19號提案,現在遭遇挑戰,有組織正在蒐集簽名,廢除19號提案。

廢除19號提案的組織人士,週五在舊金山市府大樓前集會,呼籲選民支持廢除這個所謂的「死亡稅」。

他們表示,2020年以些微差距通過19號提案誤導選民,導致許多加州人無力承擔地價稅,剝奪了長輩將房產轉移給子孫的權利,週五參與集會的人士大多是亞裔。

支持廢除19號提案的Bruce Lou說:「孩子們需要有地方住,這是父母傳承遺產的方式,而19號提案實際上是有效阻止孩子們留在灣區,乃因住房昂貴,所以這對灣區本地人,如我而言,影響很深,因為也我擔心在父母去世時,我將無法繼承房子,因為我交不起房產稅,就無法留在我深愛的灣區。」

加州的物業估值受13號提案限制,每年不能升超過2%,但房產轉讓後需重新估值,導致物業稅也跟著上升。

加州選民1986年通過58號提案,允許父母和子女之間轉讓業權時,若符合條件不需重新估值,如果是自住物業,轉讓給子女後,可一直沿原來的估值繳稅,另外非自住物業也可獲得豁免,但轉讓的估值不得超過100萬元。

2020年通過的19號提案,則收緊了該豁免範圍,也就是房子轉讓後,必須要重新評估其價值。

促廢除19號組織者Leanna C. Louie說:「我認為這個提案之通過令人費解,許多人投了贊成票,但其實只比反對票多了1%吧,而且我認為很多人不知道,當時自己在投甚麼票,因為當時我們被告知,這提案將有助於撲滅山火與保護人民,但我從未聽說加州消防局從19號提案獲得任何資金幫助。」

組織者表示,19號提案的影響也會延伸到租客,如果公寓主人過世後,傳給兒女,下一代房東收的租金,不夠負擔房產稅,只好加租。

將廢除19號提案放上選票,需要得到超過100萬個簽名,截止日期是在明年1月16日。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。