【灣區新聞】有組織蒐集簽名促廢除涉及房地產轉讓的19號提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州選民在2020年通過的19號提案，現在遭遇挑戰，有組織正在蒐集簽名，廢除19號提案。

廢除19號提案的組織人士，週五在舊金山市府大樓前集會，呼籲選民支持廢除這個所謂的「死亡稅」。

他們表示，2020年以些微差距通過19號提案誤導選民，導致許多加州人無力承擔地價稅，剝奪了長輩將房產轉移給子孫的權利，週五參與集會的人士大多是亞裔。

支持廢除19號提案的Bruce Lou說：「孩子們需要有地方住，這是父母傳承遺產的方式，而19號提案實際上是有效阻止孩子們留在灣區，乃因住房昂貴，所以這對灣區本地人，如我而言，影響很深，因為也我擔心在父母去世時，我將無法繼承房子，因為我交不起房產稅，就無法留在我深愛的灣區。」

加州的物業估值受13號提案限制，每年不能升超過2%，但房產轉讓後需重新估值，導致物業稅也跟著上升。

加州選民1986年通過58號提案，允許父母和子女之間轉讓業權時，若符合條件不需重新估值，如果是自住物業，轉讓給子女後，可一直沿原來的估值繳稅，另外非自住物業也可獲得豁免，但轉讓的估值不得超過100萬元。

2020年通過的19號提案，則收緊了該豁免範圍，也就是房子轉讓後，必須要重新評估其價值。

促廢除19號組織者Leanna C. Louie說：「我認為這個提案之通過令人費解，許多人投了贊成票，但其實只比反對票多了1%吧，而且我認為很多人不知道，當時自己在投甚麼票，因為當時我們被告知，這提案將有助於撲滅山火與保護人民，但我從未聽說加州消防局從19號提案獲得任何資金幫助。」

組織者表示，19號提案的影響也會延伸到租客，如果公寓主人過世後，傳給兒女，下一代房東收的租金，不夠負擔房產稅，只好加租。

將廢除19號提案放上選票，需要得到超過100萬個簽名，截止日期是在明年1月16日。

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