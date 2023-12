【KTSF】

東灣柏克萊週五晚上發生刺傷人事件,警方一度向Oak Ridge Road和El Camino Real地區發出家居逗留指令,其後解除。

警方表示,仍在尋找持刀刺傷人事件的疑犯。

警方於週五下午6點30分左右抵達Oak Ridge地區,有兩人據報被刺傷,警方確認了疑犯是23歲的白人男子Byron Decles,他身高5尺8寸,金髮,他最後一次出現時身穿棕色或紅色衛衣、黑色褲子、黑色帽和背黑色背包。

警方在晚上8時左右因Decles仍然下落不明,於是向現場附近居民頒發家居逗留令,不過個半鐘頭後就解除。

警方建議,任何人看到Decles都不要接近他,因為他涉嫌持刀,目擊者應盡快撥打911通報。

