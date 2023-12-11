【灣區新聞】舊金山華埠人口稠密 但寬頻上網普及率低（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

雖然舊金山（三藩市）是科技之都，但舊金山華埠卻是人口最稠密和寬頻普及率較低的地區之一。

在舊金山華埠一帶，除了有許多散房和難以負擔上網費的低收入居民外，華埠還有大量舊建築物，令寬頻設施的升級變得困難和昂貴。

雖然華埠並不是舊金山唯一一個面對這類問題的社區，但同時就是網絡連線有限的問題，令華埠的文化活動、餐廳和商店受到阻礙。

華埠28個街區內擠滿了900間企業，其中大部分仍然依賴撥號連線的方式來連接網絡，而這種方式，根本無法處理信用卡交易或維持防盜鏡頭的串流運作。

舊金山紀事報報導，多年來，當地官員一直致力以鋪線、翻新設備和提高技術等措施，來解決華埠的網路問題，但問題仍然存在。

華埠居民的平均年收入剛超過2萬7千元，該社區大約有1萬5千個散房單位，而許多散房建築都是私人擁有，業主可以自行決定是否進行設施升級。

散房的建築物被分割成許多牆壁的房間，以至於路由器無法有效運作，許多散房單位受到租金管制，業主收不到多少錢，所以往往不願意投入現金進行升級，大多數業主寧願維持現狀。

而華埠公立圖書館表示，很多人經常，使用圖書館的網路來申請房屋或政府福利。

其實三年前，Comcast網絡公司曾和當地社區領袖舉辦會議，但當時部分業主不想支付基礎設施升級費用，而令計劃不了了之，有一些官員希望，一筆用於寬頻基礎設施項目的新聯邦資金可以解決這個問題。

舊金山已申請1000多萬元的撥款，預計這筆撥款可以幫助更多社區的人。

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