【灣區新聞】舊金山華埠人口稠密 但寬頻上網普及率低（視頻）

雖然舊金山(三藩市)是科技之都,但舊金山華埠卻是人口最稠密和寬頻普及率較低的地區之一。

在舊金山華埠一帶,除了有許多散房和難以負擔上網費的低收入居民外,華埠還有大量舊建築物,令寬頻設施的升級變得困難和昂貴。

雖然華埠並不是舊金山唯一一個面對這類問題的社區,但同時就是網絡連線有限的問題,令華埠的文化活動、餐廳和商店受到阻礙。

華埠28個街區內擠滿了900間企業,其中大部分仍然依賴撥號連線的方式來連接網絡,而這種方式,根本無法處理信用卡交易或維持防盜鏡頭的串流運作。

舊金山紀事報報導,多年來,當地官員一直致力以鋪線、翻新設備和提高技術等措施,來解決華埠的網路問題,但問題仍然存在。

華埠居民的平均年收入剛超過2萬7千元,該社區大約有1萬5千個散房單位,而許多散房建築都是私人擁有,業主可以自行決定是否進行設施升級。

散房的建築物被分割成許多牆壁的房間,以至於路由器無法有效運作,許多散房單位受到租金管制,業主收不到多少錢,所以往往不願意投入現金進行升級,大多數業主寧願維持現狀。

而華埠公立圖書館表示,很多人經常,使用圖書館的網路來申請房屋或政府福利。

其實三年前,Comcast網絡公司曾和當地社區領袖舉辦會議,但當時部分業主不想支付基礎設施升級費用,而令計劃不了了之,有一些官員希望,一筆用於寬頻基礎設施項目的新聯邦資金可以解決這個問題。

舊金山已申請1000多萬元的撥款,預計這筆撥款可以幫助更多社區的人。

