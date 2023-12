【KTSF】

灣區許多城市面對警力不足的問題,奧克蘭(屋崙)得到新血補充,週五為警察學院畢業的22名新警員舉行歡迎儀式。

奧克蘭192屆警察學院畢業生,週五在Scottish Rite 中心的畢業典禮中獲得畢業證書,在他們加入奧克蘭警察部門之後,該部門的警員人數增加到724人。

但是奧克蘭警察部門沒有警察局長也已經10個月了,目前也還不知道,市府距離選定新的警察局長還需要多少時間。

奧克蘭警察委員會在幾個星期前,給市府遞交了一份18個候選人的名單,當中包括被市長勝桃開除的LeRonne Armstrong,和Antioch市的退休警察局長Steven Ford。

