【灣區新聞】Pleasant Hill維持三日的疑犯與警方對峙事件結束

週六上午,在東灣Pleasant Hill維持三日的疑犯與警方對峙的事件終於告一段落。

當局稱在對峙期間,警方曾關閉了該地區的多條道路,並向附近居民發出家居逗留令,超過12個小時,同時試圖透過電話和擴音器與疑犯進行談判。

警方稱,他曾向停在他家外面的裝甲警車開槍,不過無人受傷。

警方稱,週四晚上,40歲的Chunliam Saechao涉嫌向妻子開槍,並將自己反鎖在家中,他妻子被送往醫院,目前已經出院。

根據Pleasant Hill警方稱,在週六上午8點之前,也即是Saechao和警方對峙首36個多小時後,他自願走出家門,並向聯邦調查局(FBI)特警隊自首。

Saechao因涉嫌多項重罪,而被關進當地監獄,其中包括使用致命武器襲擊和在對峙中企圖謀殺一名警察。

警方表示,在整個對峙過程中,Saechao一直活躍在社交平台,發布的貼文傾向於極右翼陰謀。

Saechao是Pittsburg警局的退休警員,曾在海軍陸戰隊服役。

他被捕後,警方重新開放當地道路,並撤消了家居逗留令。

警方聲明表示,感到欣慰事件最終得到和平解決,亦沒有執法人員或社區人士傷亡。

