【灣區新聞】Pleasant Hill維持三日的疑犯與警方對峙事件結束

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週六上午，在東灣Pleasant Hill維持三日的疑犯與警方對峙的事件終於告一段落。

當局稱在對峙期間，警方曾關閉了該地區的多條道路，並向附近居民發出家居逗留令，超過12個小時，同時試圖透過電話和擴音器與疑犯進行談判。

警方稱，他曾向停在他家外面的裝甲警車開槍，不過無人受傷。

警方稱，週四晚上，40歲的Chunliam Saechao涉嫌向妻子開槍，並將自己反鎖在家中，他妻子被送往醫院，目前已經出院。

根據Pleasant Hill警方稱，在週六上午8點之前，也即是Saechao和警方對峙首36個多小時後，他自願走出家門，並向聯邦調查局（FBI）特警隊自首。

Saechao因涉嫌多項重罪，而被關進當地監獄，其中包括使用致命武器襲擊和在對峙中企圖謀殺一名警察。

警方表示，在整個對峙過程中，Saechao一直活躍在社交平台，發布的貼文傾向於極右翼陰謀。

Saechao是Pittsburg警局的退休警員，曾在海軍陸戰隊服役。

他被捕後，警方重新開放當地道路，並撤消了家居逗留令。

警方聲明表示，感到欣慰事件最終得到和平解決，亦沒有執法人員或社區人士傷亡。

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