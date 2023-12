【KTSF】

美國南部出現多個龍捲風,在田納西州更造成至少6人死亡,今年美國出現過26個致命龍捲風,82個人因而喪生,是自從2011年以來最多人死亡的一年。

田納西州在星期六不同地方出現的龍捲風,奪去最少6個人的性命, 超過一百人受傷。

而2023年到今日為止,美國的龍捲風在12個州奪去人命,導致82個人喪生,密西西比州死亡人數最多,共有24人,其次是田納西州,16人罹難。

過去30年,因為龍捲風而死亡的每年平均人數是71人,最嚴重的一年是2011年,當年有50個致命龍捲風,總共550人死亡。

