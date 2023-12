【灣區新聞】人口普查顯示灣區很多居民在家使用另一種語言溝通（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據美國人口普查局的調查數據顯示,灣區有高比例的居民,在家使用另一種語言溝通。

在加州,有44%的5歲及以上居民在家裏說英語以外的語言,比例是全國最高,其次是德州有35%。

而在灣區,這一比例為43%,是全國的兩倍。

根據2018年至2022年這五年的調查估計,灣區有八個城市,超過一半的居民在家中說另一種語言,當中以南灣Milpitas市的比例最高,市內5歲及以上的居民中,有45%講亞洲或太平洋島嶼語言,例如中文、越南語、韓語或菲律賓語Tagalog,9%說西班牙語。

Fremont、Daly City、Hayward和聖荷西也是使用其他語言最多的五個灣區城市,Fremont居民在家中講印度和歐洲語言的人最多,而東灣列治文市,就是最多居民在家講西班牙語的城市。

調查又發現Livermore有4分之3的居民表示,他們在家裡只說英語。

新數據亦揭示了灣區的人口不斷變化,而亞裔現在是灣區最大的種族群體,而Alameda和Santa Clara縣的印度移民數量,現在多於墨西哥移民。

