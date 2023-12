【KTSF】

需要申請簽證前往中國的美國公民,現在可以把握機會了,駐舊金山中領館宣布,星期一起到年底調降赴華簽證費用。

中國駐舊金山總領事館8日在微信公眾號發布通知,為便利中外人員往來,從12月11日到12月31日期間,中國駐美使領館調減對赴華簽證費。

調減後的費用為140美元,這段期間的簽證費用,單次、二次、半年多次,或一年以上多次費用相同,目前的費用是185元,等於調降45元。

至於常駐記者的J1簽證,以及短期記者的J2簽證,費用則調整為171元。

非美國的第三國公民,收費從23至68元不等,具體以使領館解釋為準。

申請加急需另支付每件25元,本月11號之前已經提交的簽證申請,仍按照原來費用標準。

