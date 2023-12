【灣區新聞】奧克蘭7-11便利店保安員阻止劫案發生時被匪徒開槍打死

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間7-11便利店的保安員星期五晚在嘗試阻止搶劫發生時,被匪徒開槍打死,是一星期内第二次在7-11發生的兇殺案。

警方表示,現場是奧克蘭Harrison街2350號的一間7-11便利店。

案發後,一名女子在店外崩潰在地上痛哭,稱被殺的保安員是自己的父親。

該名化名叫做Snow的女子,說死者是59歲的James Johnson。

一名便利店的常客Joseph Silva表示,經常都和死者聊天,形容他是個好人,得知他離世非常遺憾,訪問途中可以聽到事主女兒的哭聲。

警方指,星期五晚10點多時,有匪徒正在便利店內行劫,事主嘗試出手阻止時被對方開槍擊中,當場死亡。

他的女兒表示,父親在該間7-11工作了約兩年,知道他當時正保護便利店一家人,又指清楚父親的為人,會為任何他關心和所愛的人做同樣的事。

和其他常客一樣,她形容父親是個保護者亦是個善良的人。

客人Silva表示,James為社區付出照顧好店內的所有人。

一名顧客就說,James身材高大,為人友善,會和所有人聊天。

警方表示,奧克蘭的7-11便利店反覆成為罪犯的目標,在Internationl Blvd夾5街的7-11,在上星期一,一名男子在店外入油時被開槍打死。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。