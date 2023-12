【灣區新聞】聖荷西槍械回購活動成功收回408支槍械

【KTSF】

在12月2號,聖荷西市的槍械回購活動中,當局消息指當天回購成績亮眼,一共回購及搜集了408支槍械。

12月2日,聖塔克拉拉縣聯同警長辦公室、地區檢察官辦公室、聖荷西市、聖荷西警察局、縣公共衛生局和縣行為健康服務合作舉辦了一場槍支回購活動,收集了408支真槍械,還有70支仿真/氣槍/BB槍。

當中包括133把手槍和275支步槍,其中更有一支烏茲衝鋒槍,一支短管散彈槍和一支火箭發射器,此外還有20把幽靈槍(Ghost Gun)和超過十把突擊槍,一共派出了4萬多元作為補償。

當局又指,自去年5月以來,三次回購活動中,已經收集了超過1100支槍支,並正在籌備2024年的回購活動。

回收的武器會在警長辦公室中安全存放,直到被送往銷毀,居民可以通過警長辦公室的槍械放棄計劃,或致電(408) 299-2311獲取更多有關放棄槍械的資料。

而最新的槍械回購活動,有兩個都會在本週六舉行。

在舊金山,12月9日上午8點至中午12點,位於1038 Howard街的United Playaz舉行的活動,主辦組織將提供100元回購手槍,200元回購步槍,買槍的經費由舊金山市府和私人慈善機構提供。

而中半島San Mateo縣Belmont市同樣在本週六12月9日舉行槍械回購活動,時間是上午10點至下午2點,地點是Harbor Boulevard 400號,工作人員將在現場將槍械兌換成現金,金額從50元到200元不等。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。