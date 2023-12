【KTSF 萬若全報導】

南灣Saratogo市議員趙嬿週三晚獲得同僚支持當選市長,東灣Fremont市議員邵陽也當選為副市長。

Saratoga市長是每年由市議員投票選舉產生的,任期為一年,一般會考慮市議員的資歷、工作經驗和能力,很多時候是從市議員到副市長,再從副市長中選市長,趙嬿在2021年已當過Saratoga市長。

另外,佛利蒙市議會在日前舉行的例會中,決定由現任市議員邵陽出任副市長,任期為2023年12月至2024年7月。

根據議事規則,上一次選舉中,獲得最多票數的市議員,將在下一次選舉的前8個月被任命為副市長,邵陽在2022年的選舉中,獲得了最高票數。

趙嬿和邵陽來自中國,是灣區中國移民從政的先鋒。

