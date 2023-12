【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)將在本週六舉辦年度槍械回購活動。

槍械回購活動將於12月9日本週六上午8點至中午12點,在位於1038 Howard街的United Playaz舉行。

主辦組織將提供100元回購手槍,200元回購步槍,買槍的經費由舊金山市府和私人慈善機構提供,市長布里德懇請市民交出槍械。

布里德說:「請出席活動,這樣我們就能把槍械從街上拿走,我期待大家都參與,舊金山警察局也會在場,我們隨時準備支援,不作任何提問的原則,讓槍械離開舊金山的街道。」

另一方面,中半島San Mateo縣Belmont市就會在本週六12月9日上午10點至下午2點舉辦槍械回購活動,工作人員將在現場將槍械兌換成現金,金額從50元到200元不等。

