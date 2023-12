【財經新聞】新墨西哥州告Meta旗下社媒平台保護兒童不力

【KTSF 張麗月報導】

Facebook母公司Meta又面對新的訴訟,今次Meta被指控旗下的社交媒體平台保護兒童不力,導致該媒體平台成為兒童性掠奪者的溫床。

新墨西哥州司法部長Raúl Torrez,正起訴Meta及其行政總裁Mark Zuckerberg,指控Zuckerberg和公司其他行政人員,明知他們的產品服務對年輕用戶帶來嚴重傷害,但都沒有採取行動應對,作出改變。

Torrez還表示,有證據證明,Meta在其媒體平台上容許人口販運,以及發放兒童性暴力材料,控狀也指控Facebook和Instagram已經成為兒童性掠奪者的「溫床」。

對此,Meta發言人表示,公司最近已經主動使用一些方法,包括利用先進科技、聘請兒童安全專家、向當局舉報涉嫌不檢的內容等,去捕捉和移除那些違反兒童安全政策的賬戶和群組。

自從華爾街日報進行連串調查,有關Meta平台上的戀童癖者之後,Meta就表示,將會檢討和研究調查現行的兒童安全政策和執行系統,而這些調查也惹來國會屬下的能源及商務委員會的關注,這個委員會已經要求Meta針對這個問題增加更多透明度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。