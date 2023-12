【加州新聞】稅收較預期低 加州預算赤字飆升到680億元

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導,加州面臨嚴重的預算赤字,而根據最新的預估,赤字飆升到680億元。

無黨派政府機構加州立法分析辦公室公布最新數字,加州的預算赤字已經飆升到680億,一大部分原因是稅收比預期的低。

分析師表示,解決這麼大規模的赤字將具挑戰性,立法機關有幾項選擇,包括動用儲備金,但紐森已表明不這麼做,或是削減一次性支出,再來就是削減教育經費。

根據98號提案,將自動削減約40億元教育經費,甚麼是98號提案,這是1998年加州教師工會的一大勝利,98號提案規定K-12和社區大學的最低經費要求,通常稱為’最低保障’,也就是K-12及社區大學最低門檻是獲得40%的經費。

但在兩個前提下,加州憲法允許暫時減少’最低保障’,一是當州一般基金收入增長低於個人收入,另一種情況是立法人員3分之2投票通過暫停特定年份的最低保障。

這是加州連續第二年徵稅可能不足以支付開支,導致的原因除了推遲報稅,還有通貨膨脹,而聯儲局不斷提高利率,使得個人和企業的借貸成本變得更高,這意味著購買房屋的人越來越少,僱用工人的企業也越來越少。

加州自去年以來失業人數增加了近20萬人,使州失業率從3.8%上升至4.8%,而全國失業率為3.9%。

在股市強勁的支持下,加州的收入在疫情期間飆升至歷史新高,預算盈餘超過1000億美元,使民主黨領導人能夠大幅擴大政府服務,包括保證所有公立學校學生的免費午餐,以及向所有符合條件的成年人,提供政府資助的健康保險,無論其移民身份如何。

去年加州出現320億元的預算,赤字收入增長停止。

州長紐森將在明年1月提出州預算案。

