加州發第二輪撥款給12個社區機構 應對亞太裔仇恨事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了應對自疫情開始以來針對亞太裔的仇恨事件，加州在財政預算中撥出1.6億來支援亞太裔社區，和仇恨事件中的受害人，第二輪3千萬的撥款已經發給12個社區機構。

加州議會去年通過在三年之內撥出1.6億，來應對亞太裔仇恨事件，第一筆總額1,420萬的撥款在今年4月發放，第二筆款額是3,030萬，有12個加州社區機構獲得這筆錢。

灣區的社區機構中，美亞正義促進會獲得200萬，主要服務東灣居民的亞健社獲得256萬，社區安全與正義聯盟（Coalition for Community Safety and Justice），獲得574萬，主要服務南灣的Santa Clara縣亞裔法律聯盟和AACI獲得230萬。

這些機構可以用取得的撥款，來擴充例如精神輔導和法律方面的服務，其中一些例如社區大使的項目尤其受歡迎。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）說：「年長人士真的害怕去雜貨店，不敢走路去搭巴士，不敢搭巴士出外，他們失去了他們的自由，我們要確保有人能夠陪同他們外出，讓他們能夠恢復過正常生活。」

一些獲得撥款的社區機構也透露，將繼續仇恨事件方面的教育工作，並擴充給受害人或有需要的人在語言方面的服務。

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