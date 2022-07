加州發第二輪撥款給12個社區機構 應對亞太裔仇恨事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了應對自疫情開始以來針對亞太裔的仇恨事件,加州在財政預算中撥出1.6億來支援亞太裔社區,和仇恨事件中的受害人,第二輪3千萬的撥款已經發給12個社區機構。

加州議會去年通過在三年之內撥出1.6億,來應對亞太裔仇恨事件,第一筆總額1,420萬的撥款在今年4月發放,第二筆款額是3,030萬,有12個加州社區機構獲得這筆錢。

灣區的社區機構中,美亞正義促進會獲得200萬,主要服務東灣居民的亞健社獲得256萬,社區安全與正義聯盟(Coalition for Community Safety and Justice),獲得574萬,主要服務南灣的Santa Clara縣亞裔法律聯盟和AACI獲得230萬。

這些機構可以用取得的撥款,來擴充例如精神輔導和法律方面的服務,其中一些例如社區大使的項目尤其受歡迎。

加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「年長人士真的害怕去雜貨店,不敢走路去搭巴士,不敢搭巴士出外,他們失去了他們的自由,我們要確保有人能夠陪同他們外出,讓他們能夠恢復過正常生活。」

一些獲得撥款的社區機構也透露,將繼續仇恨事件方面的教育工作,並擴充給受害人或有需要的人在語言方面的服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。