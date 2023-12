【KTSF】

美國首次以戰爭罪行法規起訴4名俄羅斯士兵,指控他們在俄烏戰爭中虐待美國公民,犯下戰爭罪行。

聯邦司法部長加蘭週三宣布,司法部首次根據美國戰爭罪法規起訴四名俄軍人員,在烏克蘭串謀犯下戰爭罪行,當中包括非法禁錮、虐待和不人道對待一個美國公民。

案情指,俄軍人員在去年入侵烏克蘭後,在一處鄉村綁架該美國公民,脫光他衣服,反綁雙手在背後,並用槍柄毆打他,隨後在囚禁期間又對他嚴刑逼供,並對他作出模擬處決。

司法部長加蘭指出,今次是要俄國部隊在俄烏戰爭中的非法行為問責走出重要一步,但美國如何能將四名被告送上美國法庭審判仍有待觀察。

