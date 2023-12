【灣區新聞】Santa Clara縣與聖荷西地震足球隊合作開發四個足球場（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣將與美國職業足球大聯盟足球隊「聖荷西地震」合作,開發四個公共的足球場。

在週三上午,Santa Clara縣參事Cindy Chavez、聖荷西市長馬漢,以及球會「聖荷西地震」(San Jose Earthquakes)的高層一起公佈一項已簽署的協議,該協議允許Santa Clara縣和聖荷西地震球隊,以及聖荷西市合作,開發四個公共的草坪足球場。

Santa Clara縣計劃在Umbarger Road 和 Monterey Road附近開發一塊30英畝的遊樂場土地,租出給聖荷西地震球隊,當中除了佔地16英畝的公共足球場外,球隊將會租用其餘14英畝的土地,用於球隊的練習和訓練設施,其中包括四個專業的足球場,當中更包括球隊的更衣室、健身室、餐廳和醫療設施籬。

該計劃一共需要建造八個球場,球隊的總教練表示,隨著足球在美國的不斷發展,他親眼目睹了社區球場與當地職業球隊相連的重要性。

聖荷西地震隊總教練Luchi Gonzalez說:「我必須在這裡,我來這裡是為了代表球隊,如無社區,這個專業球隊就不會存在,我是這社區的產物,在這兒踢球,我在這個年紀投入了遊戲,並在社區球場上玩。」

而聖荷西市長馬漢表示感到高興,可以在未充分利用的土地上,開發最先進的足球設施。

一旦建成,該場地不僅為職業球隊提供服務,還將成為青年足球隊和當地居民的景點。

