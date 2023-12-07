【灣區新聞】Santa Clara縣與聖荷西地震足球隊合作開發四個足球場（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣將與美國職業足球大聯盟足球隊「聖荷西地震」合作，開發四個公共的足球場。

在週三上午，Santa Clara縣參事Cindy Chavez、聖荷西市長馬漢，以及球會「聖荷西地震」（San Jose Earthquakes）的高層一起公佈一項已簽署的協議，該協議允許Santa Clara縣和聖荷西地震球隊，以及聖荷西市合作，開發四個公共的草坪足球場。

Santa Clara縣計劃在Umbarger Road 和 Monterey Road附近開發一塊30英畝的遊樂場土地，租出給聖荷西地震球隊，當中除了佔地16英畝的公共足球場外，球隊將會租用其餘14英畝的土地，用於球隊的練習和訓練設施，其中包括四個專業的足球場，當中更包括球隊的更衣室、健身室、餐廳和醫療設施籬。

該計劃一共需要建造八個球場，球隊的總教練表示，隨著足球在美國的不斷發展，他親眼目睹了社區球場與當地職業球隊相連的重要性。

聖荷西地震隊總教練Luchi Gonzalez說：「我必須在這裡，我來這裡是為了代表球隊，如無社區，這個專業球隊就不會存在，我是這社區的產物，在這兒踢球，我在這個年紀投入了遊戲，並在社區球場上玩。」

而聖荷西市長馬漢表示感到高興，可以在未充分利用的土地上，開發最先進的足球設施。

一旦建成，該場地不僅為職業球隊提供服務，還將成為青年足球隊和當地居民的景點。

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