【灣區新聞】Santa Clara縣通過撥款4千多萬 建700多個可負擔房屋單位（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

Santa Clara縣議會週二通過撥款4,740萬元,興建超過700個,可負擔房屋出租單位,當局估計,會有超過2,700人受惠。

Santa Clara縣府聲明表示,4,740萬的撥款中,有大部分來自選民在2016年通過的可負擔房屋提案,該提案授權縣府發行9.5億元的公債,來建4,800個可負擔單位。

這一輪撥款將用來建六個住屋項目,其中最大的一個是在Palo Alto El Camino Real 3001號,將會有129個可負擔房屋單位,在和Page Mill Road交界處這裡,靠近公共交通、就業機會和高素質的公立學校。

另外還有Mountain View的兩個發展項目,和聖荷西的三個住屋項目。

縣府表示,撥款的經費來源,主要是選民通過的公債提案,另外也還來自州府針對需要精神健康服務人士,或無家可歸者的撥款項目。

縣府表示在A提案下取得的9.5億元,已經撥出近6.5億,並建了4,749個住屋單位,住了3,480人。

縣府也預計,在所有涉及A提案的住屋項目建成之後,會容納17,400人,而42%的住屋,將特別給無家可歸人士和家庭。

