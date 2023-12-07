【灣區新聞】灣區九縣選民年底將表決關於住房的區域債券提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區一項關於住房的區域債券提案，將會在明年年底在九個縣投票表決。

灣區住房金融管理局和灣區政府協會兩個區域組織，現正推動一項區域債券提案，將於明年11月選舉中，在灣區九個縣提交選民表決，目的是為了更多的住房開發。

這項提案需要3分之2的贊成票才能通過，一旦通過，將在2025年春季實施，到時候每個縣都必須提出一個相關的撥款方案，提案要求當中的52%撥款，用於住房建設，15%用於保存住房、5%用於租戶保護措施，剩餘28%的撥款將用於為其它住房計劃提供彈性資金。

San Mateo縣議會日前就以3比1投票通過，決定實施市府建議的外展計畫，以幫助制定支出計劃，時間表包括今年冬季舉行全縣範圍啟動計劃，明年夏天與社區住房合作夥伴協商，秋季開放公眾參與。

San Mateo縣預計將在未來八年內建造47,687套住房，其中19,000多套住房是給極低和低收入家庭提供可負擔住房。

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