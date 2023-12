【灣區新聞】灣區九縣選民年底將表決關於住房的區域債券提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區一項關於住房的區域債券提案,將會在明年年底在九個縣投票表決。

灣區住房金融管理局和灣區政府協會兩個區域組織,現正推動一項區域債券提案,將於明年11月選舉中,在灣區九個縣提交選民表決,目的是為了更多的住房開發。

這項提案需要3分之2的贊成票才能通過,一旦通過,將在2025年春季實施,到時候每個縣都必須提出一個相關的撥款方案,提案要求當中的52%撥款,用於住房建設,15%用於保存住房、5%用於租戶保護措施,剩餘28%的撥款將用於為其它住房計劃提供彈性資金。

San Mateo縣議會日前就以3比1投票通過,決定實施市府建議的外展計畫,以幫助制定支出計劃,時間表包括今年冬季舉行全縣範圍啟動計劃,明年夏天與社區住房合作夥伴協商,秋季開放公眾參與。

San Mateo縣預計將在未來八年內建造47,687套住房,其中19,000多套住房是給極低和低收入家庭提供可負擔住房。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。