【加州新聞】報告指加州未來三年或出現580億元財赤（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據加州立法分析辦公室的報告,加州預算問題似乎越來越嚴重,未來三年可能出現580億美元的預算缺口。

加州預算分析報告指出,2022-23年度加州財政預算,出現260億美元的減少,這一缺口將延續到明後兩個財政年度總計減少580億美元。

報告也指出,2022-23年所得稅申報總額​​下降了25%,聯儲局提高利率以抑制通貨膨脹,房屋銷售下降了一半,失業率從3.8%上升至4.8%。

根據加州預算辦公室,由於一連串的冬季風暴,加州今年的報稅推遲了7個月,這些稅收比州預期少了260億。

而種種跡象顯示,經濟衰退有可能發生,並會對財政預算產生影響。

首當其衝的有可能是K到12年級和社區大學的經費,因為經濟放緩引發的自動削減開支,其中一個就是針對教育的撥款。

值得一提的是,加州的儲備金達到創紀錄的378億美元,但去年州議會和州長都選擇不再利用儲備金來填補預算缺口。

