【灣區新聞】在聖荷西和舊金山買屋究竟要付多少首期（視頻）

在本年第三季度的地產市場中,聖荷西和舊金山(三藩市)的首期價格,中位數都分別佔成交價的兩成多,屬於全國的頭五高。

根據地產網站Realtor.com,本年第三季度,聖荷西都會區的首期價格中位數為大約23萬5千元,佔成交價格24.8%,屬於全國最高。

第二高的是舊金山都會區,中位數是大約20萬2千元,佔成交價格24.4%,灣區兩個都會區的數字,都比本年第一個季度有所增加,遠高於全國平均數字。

數據顯示,全國的業主在買入房屋時,平均需要支付14.7%的首期,相反灣區則需要支付超過兩成。

另一方面,全國首期款項中位數為3萬元,比灣區的20多萬低出最少6倍。

雖然全國頭五高的首期中位數百份比都是和灣區相若,但當中的實際房屋價格則比灣區低。

以排在全國第三位的佛羅里達州North Port都會區為例,首期中位數佔成交價22點9%,但首期實際只是約8萬1千元,突顯出灣區樓價高企。

