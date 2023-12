【台灣新聞】美國國防授權法案要求擴大美台軍事合作

【KTSF】

聯邦參眾兩院軍事委員會公布協商版2024財政年度國防授權法案內容,包括要求美國國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫,以提升台灣戰力。

聯邦參眾兩院經過多日協商後,週三晚達成協議,提出預算高達8768億美元的2024財政年度國防授權法案。

其中關於台灣的部分條款中,國會要求美國國防部長在徵得國務卿同意,並與台灣有關官員協商後,為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫,並要求計劃必須讓台灣軍隊能夠進行分層防禦,包括支持不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享、加強專業軍事教育與文官對軍隊的控制。

法案並要求國防部長在國務卿同意下,與台灣適當官員接觸,擴大美台軍事網路安全合作,並要求國防部長每半年向國會遞交報告,說明中國在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展,包括武器升級、採購與軍事行動等。

法案要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監,向國會遞交對台灣持續軍事封鎖的風險與影響的全面分析報告,評估中國對台軍事封鎖的方式、找出跡象、警告與可能時間表等。

這項法案將在參眾兩院院會表決通過後,送交拜登總統簽署。

