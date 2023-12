【市府有約】 專訪Palo Alto市長顧錦珍（視頻）

【KTSF】

灣區的華裔參政已經可以說是遍地開花,也有愈來愈多華裔擔任不同城市的市長,南灣Palo Alto目前的市長顧錦珍(Lydia Kou)也是華裔,即將在今年底卸任市長​的她接受本台專訪。

說到Palo Alto市,一般人最容易聯想到的,就是這是個有錢人住的城市,也會聯想到史丹福大學就在這邊,不過這些都不是這個城市的全貌,還有甚麼其他的特色?

Palo Alto市政府就坐落於該市市中心Hamilton Ave 250號,市長顧錦珍的辦公室,可以看到市區的全景,甚至可以遠眺史丹福大學。

從窗外往下看,可以看到兩棵大樹,這種海岸紅木稱為El Palo Alto,這是西班牙語高樹的意思,其中最高的一顆El Palo Alto,位於當地El Palo Alto公園,這就是Palo Alto名稱以及市徽的由來。

顧市長說:「Palo Alto是以樹命名的,它是顆紅木樹,那是我們的樹作為一個象徵,那棵樹已經屹立數十年了,過去實際上被用作尋找點,對於很多來往於El Camino的人來說,從Monterey一直到舊金山,他們會將這棵樹作為象徵,用來做會面點,就叫做El Palo Alto。」

市府近日也開會研議,要如何保護這棵具有歷史意義的樹,不僅如此,愛樹的Palo Alto市還連續榮獲美國樹之城的美譽。

顧市長說:「眾所周知樹木對環境健康,和人類健康非常重要,因為樹木可以產生清潔能源,它是產生的清潔空氣最廉價形式之一,它吸收二氧化碳、釋放我們都需要的氧氣,這就是為什麼樹木對我們如此重要。」

這個市府大廳紀錄了城市的歷史,而它跟很多城市會設置實體服務台不同,位於矽谷的Palto Alto,空間利用和服務很高科技。

顧市長說:「在疫情期間我們局部關閉,但我們希望辦公室繼續工作,所以我們安裝一個虛擬助理,你可以看到它現在正在值勤,人們可以打電話給不同的部門,他們可以留言或和某人通話,來接他們去預約好的會面,我們的大廳實際上可以舉行會議,可以擴展到這個會議室,我們的門是奈米牆,可以將其一直往後推並打開,這樣您就擁有整個大廳區域,我們可以善用為社區會議之類的空間。」

顧市長又帶我們參觀市議會,這裡就是市議員們開會的地方,目前採取實體和視訊並存的混合模式,以便讓更多市民可以參與市政議題的討論。

這面牆是所有歷任的市長,說到華裔在當地的參政,Palo Alto早在2012年就產生了首位華裔市長,那就是葉亞威(Yiaway Yeh),他早在2012年就擔任該市市長,顧錦珍雖然不是首位華裔市長,卻是該市首位華裔女性市長。

談到該市的特色,顧市長說,很多居民都是衝著教育而來,包括來自全美和全世界不同產業的名人,都是為了下一代的教育搬到這裡。

顧市長說:「Palo Alto市在世界各地都很有名,其中最出名的是它的教育系統,人們想來這裡,是因為有Palo Alto聯合學區,從幼兒園一直到12年級的學生,他們擁有真正藍絲帶類型的學校系統,受到高度重視,而且學生進入學院和大學,頂尖大學的比率非常高,這就是為什麼世界上很多人都想來這裡,想讓孩子來這裡就讀我們學區。」

也因為學區好加上名人效應,當地房價也高得令普通民眾卻步,因此該市居民當前討論最熱門的議題,就是住房。

顧市長說:「主要是和住房有關,我們有一個派別談論我們需要更多住房,我們需要更多的住房,然後我們有一個派別,實際上是這裡的長期屋主,他們考察過我們的社區,這是他們決定規劃自己立足和投資的地方,他們正在尋找的是,同時他們也同意我們需要更多的住房,而且是可負擔的住房。」

顧市長表示,在州府的主導下,加州各地都必須增加可負擔住房數量,但基於當地平均收入偏高,這些可負擔住房的收入標準,對於非高科技業的員工來說並不實際。

顧市長說:「通常當他們開發低於市場價住房時,它處於最高水平,所以當你看最高水平,我們稱為120%地區中位數收入,這是六位數的收入、大約12萬,通常是科技業入門級收入,因此我們並沒有真正讓很多低收入人群留在這裡,他們實際上使我們的社區受益,像是護士、初級教師,有在超市工作的人,還有在電子、建築人士,以及圖書館員,我們很重視圖書館員,Palo Alto有5個圖書館,但圖書館薪水不高,如果他們不住在我們的社區,我們的社區就會越來越少這些人。」

儘管該市被視為富裕的城市,但其實它也有許多市政議題充滿挑戰,除了住房,還有生活成本的問題,尤其對當地長者而言。

顧市長說:「如你所知,長者退休後收入就有限,我們開始看到長者開始覺得自己要抉擇,我付藥錢還是付食物錢?我付醫藥費還是付水電費?現在冬天來了,我付食物費還是暖氣費,所以你知道這些關於生活成本的事情,我們真的需要弄清楚一些事情。」

她認為,這些問題跟州府有關,應該追究州府是否有責任,不過儘管面臨種種挑戰,該市目前的預算仍有盈餘,市長強調,這些盈餘都已經安排好指定用途。

