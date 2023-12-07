【市府有約】 專訪Palo Alto市長顧錦珍（視頻）

【KTSF】

灣區的華裔參政已經可以說是遍地開花，也有愈來愈多華裔擔任不同城市的市長，南灣Palo Alto目前的市長顧錦珍（Lydia Kou）也是華裔，即將在今年底卸任市長​的她接受本台專訪。

說到Palo Alto市，一般人最容易聯想到的，就是這是個有錢人住的城市，也會聯想到史丹福大學就在這邊，不過這些都不是這個城市的全貌，還有甚麼其他的特色？

Palo Alto市政府就坐落於該市市中心Hamilton Ave 250號，市長顧錦珍的辦公室，可以看到市區的全景，甚至可以遠眺史丹福大學。

從窗外往下看，可以看到兩棵大樹，這種海岸紅木稱為El Palo Alto，這是西班牙語高樹的意思，其中最高的一顆El Palo Alto，位於當地El Palo Alto公園，這就是Palo Alto名稱以及市徽的由來。

顧市長說：「Palo Alto是以樹命名的，它是顆紅木樹，那是我們的樹作為一個象徵，那棵樹已經屹立數十年了，過去實際上被用作尋找點，對於很多來往於El Camino的人來說，從Monterey一直到舊金山，他們會將這棵樹作為象徵，用來做會面點，就叫做El Palo Alto。」

市府近日也開會研議，要如何保護這棵具有歷史意義的樹，不僅如此，愛樹的Palo Alto市還連續榮獲美國樹之城的美譽。

顧市長說：「眾所周知樹木對環境健康，和人類健康非常重要，因為樹木可以產生清潔能源，它是產生的清潔空氣最廉價形式之一，它吸收二氧化碳、釋放我們都需要的氧氣，這就是為什麼樹木對我們如此重要。」

這個市府大廳紀錄了城市的歷史，而它跟很多城市會設置實體服務台不同，位於矽谷的Palto Alto，空間利用和服務很高科技。

顧市長說：「在疫情期間我們局部關閉，但我們希望辦公室繼續工作，所以我們安裝一個虛擬助理，你可以看到它現在正在值勤，人們可以打電話給不同的部門，他們可以留言或和某人通話，來接他們去預約好的會面，我們的大廳實際上可以舉行會議，可以擴展到這個會議室，我們的門是奈米牆，可以將其一直往後推並打開，這樣您就擁有整個大廳區域，我們可以善用為社區會議之類的空間。」

顧市長又帶我們參觀市議會，這裡就是市議員們開會的地方，目前採取實體和視訊並存的混合模式，以便讓更多市民可以參與市政議題的討論。

這面牆是所有歷任的市長，說到華裔在當地的參政，Palo Alto早在2012年就產生了首位華裔市長，那就是葉亞威（Yiaway Yeh），他早在2012年就擔任該市市長，顧錦珍雖然不是首位華裔市長，卻是該市首位華裔女性市長。

談到該市的特色，顧市長說，很多居民都是衝著教育而來，包括來自全美和全世界不同產業的名人，都是為了下一代的教育搬到這裡。

顧市長說：「Palo Alto市在世界各地都很有名，其中最出名的是它的教育系統，人們想來這裡，是因為有Palo Alto聯合學區，從幼兒園一直到12年級的學生，他們擁有真正藍絲帶類型的學校系統，受到高度重視，而且學生進入學院和大學，頂尖大學的比率非常高，這就是為什麼世界上很多人都想來這裡，想讓孩子來這裡就讀我們學區。」

也因為學區好加上名人效應，當地房價也高得令普通民眾卻步，因此該市居民當前討論最熱門的議題，就是住房。

顧市長說：「主要是和住房有關，我們有一個派別談論我們需要更多住房，我們需要更多的住房，然後我們有一個派別，實際上是這裡的長期屋主，他們考察過我們的社區，這是他們決定規劃自己立足和投資的地方，他們正在尋找的是，同時他們也同意我們需要更多的住房，而且是可負擔的住房。」

顧市長表示，在州府的主導下，加州各地都必須增加可負擔住房數量，但基於當地平均收入偏高，這些可負擔住房的收入標準，對於非高科技業的員工來說並不實際。

顧市長說：「通常當他們開發低於市場價住房時，它處於最高水平，所以當你看最高水平，我們稱為120%地區中位數收入，這是六位數的收入、大約12萬，通常是科技業入門級收入，因此我們並沒有真正讓很多低收入人群留在這裡，他們實際上使我們的社區受益，像是護士、初級教師，有在超市工作的人，還有在電子、建築人士，以及圖書館員，我們很重視圖書館員，Palo Alto有5個圖書館，但圖書館薪水不高，如果他們不住在我們的社區，我們的社區就會越來越少這些人。」

儘管該市被視為富裕的城市，但其實它也有許多市政議題充滿挑戰，除了住房，還有生活成本的問題，尤其對當地長者而言。

顧市長說：「如你所知，長者退休後收入就有限，我們開始看到長者開始覺得自己要抉擇，我付藥錢還是付食物錢？我付醫藥費還是付水電費？現在冬天來了，我付食物費還是暖氣費，所以你知道這些關於生活成本的事情，我們真的需要弄清楚一些事情。」

她認為，這些問題跟州府有關，應該追究州府是否有責任，不過儘管面臨種種挑戰，該市目前的預算仍有盈餘，市長強調，這些盈餘都已經安排好指定用途。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。