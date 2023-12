【財經新聞】比特幣價格近日飆漲 是否投資好時機

【KTSF】

比特幣價格近日飆漲,升至18個月來的最高水平,這次加密貨幣的漲勢,是在投資者期待聯邦監管機構的兩項重大措施實行之際發生,其中一項就是可能讓這種受歡迎的數位貨幣更加成為主流,在最近比特幣價格飆升的情況,如果您考慮投資於虛擬貨幣,需要了解些什麼呢?

OANDA的高級市場分析師Ed Moya說:「比特幣市場有巨大的潛力,但這種波動並非人人都適合,請確保您能承受市場的回吐,而市場有可能會進一步下行

比特幣價格週三飆升超過4萬美元,上次接近這個價格是在去年春天,比特幣的漲勢,讓新手投資者和長期投資者都感到高興,而推動這次最新的漲勢的因素,是投資者對經濟的樂觀情緒越來越高。

其中一個因素是,儘管聯儲局主席包維爾表示不排除會再次加息,但市場仍預測聯儲局可能在2024年降息。

此外,證券交易委員會預計,將在下個月批准全國首個比特幣交易所交易基金(ETF),這對於一直試圖約束加密貨幣行業的證監會來說是一個挫折。

但加密專家表示,這將使主流投資者更容易參與虛擬貨幣交易。

分析師警告新投資者要謹慎行事,並建議他們不要投下他們不願意損失的金額。

