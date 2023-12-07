【財經新聞】比特幣價格近日飆漲 是否投資好時機

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比特幣價格近日飆漲，升至18個月來的最高水平，這次加密貨幣的漲勢，是在投資者期待聯邦監管機構的兩項重大措施實行之際發生，其中一項就是可能讓這種受歡迎的數位貨幣更加成為主流，在最近比特幣價格飆升的情況，如果您考慮投資於虛擬貨幣，需要了解些什麼呢？

OANDA的高級市場分析師Ed Moya說：「比特幣市場有巨大的潛力，但這種波動並非人人都適合，請確保您能承受市場的回吐，而市場有可能會進一步下行

比特幣價格週三飆升超過4萬美元，上次接近這個價格是在去年春天，比特幣的漲勢，讓新手投資者和長期投資者都感到高興，而推動這次最新的漲勢的因素，是投資者對經濟的樂觀情緒越來越高。

其中一個因素是，儘管聯儲局主席包維爾表示不排除會再次加息，但市場仍預測聯儲局可能在2024年降息。

此外，證券交易委員會預計，將在下個月批准全國首個比特幣交易所交易基金（ETF），這對於一直試圖約束加密貨幣行業的證監會來說是一個挫折。

但加密專家表示，這將使主流投資者更容易參與虛擬貨幣交易。

分析師警告新投資者要謹慎行事，並建議他們不要投下他們不願意損失的金額。

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