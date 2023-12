【灣區新聞】舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert競選連任（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)將於明年3月5日舉行政黨的總統初選,舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert週三遞表競選連任。

現任第一席三藩市高等法院法官的Begert,週三早上到舊金山選務處遞表,參選連任,他由時任州長阿諾舒華辛力加任命至今。

Begert在舊金山法律界工作超過34年,他曾擔任退伍軍人法院(Veterans Justice Court)、社區公義法院(Community Justice Court)和毒品治療法院(Drug Treatment Court)的法官。

Beger說:「我是最有資格擔任這個職位的人,我擔任法官已經超過12年了,我於2010年12月23日宣誓就職,所以在這個月,我將在法庭上服務13年。」

他又指,自己接觸過不同類型的案件,他表示相信自己的經驗和能力。

Beger說:「我學會如何與人真誠地溝通,並與背景和經歷不同的人一起工作,這對法官來說至關重要,因為我們的首要責任之一,是有尊嚴地對待每個人。」

他又認為,被任命和選出來的法官其實沒有太大區別,兩者都需要經過非常仔細的背景審查。

而Begert競選對手就是Chip Zecher,他從事法律工作近33年,並且是舊金山法學院的董事會成員。

Zecher說:「我是一名勤奮的律師,要求問責,在刑事司法系統中,我要做公共安全的守護者,我會向大家保證,誰出現在我的法庭上,都會受到公平審判,我將成為公共安全的守護者。」

他又指,競選法官的過程比任命困難,原因是任命的話,只有小部分人會查看記錄,但競選就要對選民交代。

另一方面,現時另一名由上年被州長紐森任命的第13席高等法院法官Patrick Thompson,亦迎來挑戰者,她就是在地檢處辦公室工作接近23年的檢察官姜明振(Jean Myungjin)。

姜明振說:「我花了許多時間審查案例,權衡案件中的證據,與受害者交談,我每天都會就案件做出艱難的決定,無論是否要撤銷它,無論是否駁回它,無論是否會繼續審理,這些是我一直在做出的決定,過去23年的每一天。」

