【灣區新聞】舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert競選連任（視頻）

December 7, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）將於明年3月5日舉行政黨的總統初選，舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert週三遞表競選連任。

現任第一席三藩市高等法院法官的Begert，週三早上到舊金山選務處遞表，參選連任，他由時任州長阿諾舒華辛力加任命至今。

Begert在舊金山法律界工作超過34年，他曾擔任退伍軍人法院（Veterans Justice Court）、社區公義法院（Community Justice Court）和毒品治療法院（Drug Treatment Court）的法官。

Beger說：「我是最有資格擔任這個職位的人，我擔任法官已經超過12年了，我於2010年12月23日宣誓就職，所以在這個月，我將在法庭上服務13年。」

他又指，自己接觸過不同類型的案件，他表示相信自己的經驗和能力。

Beger說：「我學會如何與人真誠地溝通，並與背景和經歷不同的人一起工作，這對法官來說至關重要，因為我們的首要責任之一，是有尊嚴地對待每個人。」

他又認為，被任命和選出來的法官其實沒有太大區別，兩者都需要經過非常仔細的背景審查。

而Begert競選對手就是Chip Zecher，他從事法律工作近33年，並且是舊金山法學院的董事會成員。

Zecher說：「我是一名勤奮的律師，要求問責，在刑事司法系統中，我要做公共安全的守護者，我會向大家保證，誰出現在我的法庭上，都會受到公平審判，我將成為公共安全的守護者。」

他又指，競選法官的過程比任命困難，原因是任命的話，只有小部分人會查看記錄，但競選就要對選民交代。

另一方面，現時另一名由上年被州長紐森任命的第13席高等法院法官Patrick Thompson，亦迎來挑戰者，她就是在地檢處辦公室工作接近23年的檢察官姜明振（Jean Myungjin）。

姜明振說：「我花了許多時間審查案例，權衡案件中的證據，與受害者交談，我每天都會就案件做出艱難的決定，無論是否要撤銷它，無論是否駁回它，無論是否會繼續審理，這些是我一直在做出的決定，過去23年的每一天。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*