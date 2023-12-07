【灣區新聞】舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert競選連任（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）將於明年3月5日舉行政黨的總統初選，舊金山高等法院日裔法官Michael Isaku Begert週三遞表競選連任。

現任第一席三藩市高等法院法官的Begert，週三早上到舊金山選務處遞表，參選連任，他由時任州長阿諾舒華辛力加任命至今。

Begert在舊金山法律界工作超過34年，他曾擔任退伍軍人法院（Veterans Justice Court）、社區公義法院（Community Justice Court）和毒品治療法院（Drug Treatment Court）的法官。

Beger說：「我是最有資格擔任這個職位的人，我擔任法官已經超過12年了，我於2010年12月23日宣誓就職，所以在這個月，我將在法庭上服務13年。」

他又指，自己接觸過不同類型的案件，他表示相信自己的經驗和能力。

Beger說：「我學會如何與人真誠地溝通，並與背景和經歷不同的人一起工作，這對法官來說至關重要，因為我們的首要責任之一，是有尊嚴地對待每個人。」

他又認為，被任命和選出來的法官其實沒有太大區別，兩者都需要經過非常仔細的背景審查。

而Begert競選對手就是Chip Zecher，他從事法律工作近33年，並且是舊金山法學院的董事會成員。

Zecher說：「我是一名勤奮的律師，要求問責，在刑事司法系統中，我要做公共安全的守護者，我會向大家保證，誰出現在我的法庭上，都會受到公平審判，我將成為公共安全的守護者。」

他又指，競選法官的過程比任命困難，原因是任命的話，只有小部分人會查看記錄，但競選就要對選民交代。

另一方面，現時另一名由上年被州長紐森任命的第13席高等法院法官Patrick Thompson，亦迎來挑戰者，她就是在地檢處辦公室工作接近23年的檢察官姜明振（Jean Myungjin）。

姜明振說：「我花了許多時間審查案例，權衡案件中的證據，與受害者交談，我每天都會就案件做出艱難的決定，無論是否要撤銷它，無論是否駁回它，無論是否會繼續審理，這些是我一直在做出的決定，過去23年的每一天。」

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