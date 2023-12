【KTSF】

聖誕新年快到來,Starbucks在12月每個星期四都提供半價飲品。

12月每個星期四,Starbucks應用程式的會員,可以獲得一張半價折扣飲品優惠券。

顧客在本月中每個星期四中午到下午6點,可以享受一杯折扣飲品,Starbucks把這個促銷活動稱為「節日樂星期四」。

