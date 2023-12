【全國新聞】共和黨人堅持以移民政策改革來交換美國繼續軍援烏克蘭

【KTSF 張麗月報導】

國會兩院週二就援助以色列與烏克蘭的問題舉行閉門匯報會,共和黨人堅持要以移民政策改革,來交換美國繼續軍援烏克蘭,部份共和黨人在烏克蘭總統澤連斯基臨時取消向美國國會提交機密匯報後,立即抗議,隨後會議出現罵戰場面,反映援助烏克蘭法案繼續難產,總統拜登週三警告國會說,進一步撥款援助烏克蘭「不能再等」,要求國會盡快採取行動。

拜登週三在白宮指出,對於國會還未表決通過數以十億元計的緊急款項,經濟和軍事援助烏克蘭,他感到驚訝。

拜登政府也警告說,如果國會不採取行動,對基輔將會帶來嚴峻後果,也等於向俄羅斯總統普田送大禮。

拜登又說,國會共和黨人堅持要改革邊境移民政策,來交換對烏克蘭的援助,即是與國家安全作對。

拜登也表示,他對於邊境政策改革持開放態度。

拜登說:「今天讓我對你們說,國會有迫切責任去維持美國國家安全及夥伴盟國的需要,這不能再等,國會需要通過對烏克蘭的補充撥款,在假期休會之前,就是如此簡單。」

拜登先前已經與七國集團領袖溝通,他們都支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

拜登已經要求國會緊急撥款過千億元,以援助烏克蘭、以色列和台灣,但遭遇國會強烈反抗,共和黨內更出現嚴重意見分歧,特別是國會已發放1,110億元的軍援撥款。

白宮日前透露,這些撥款目前已經差不多用盡,而額外的緊急撥款案當中,有600億是撥備給烏克蘭,參議院預計在週三就這個撥款案作出程序表決。

而烏克蘭總統澤連斯基就原定在週二向美國國會提交機密匯報,爭取兩黨議員的支持,但臨時因為「有突發事情」而取消匯報,導致幾個共和黨議員離場以示不滿。

消息指,隨後兩院的閉門匯報出現駡戰,參議院多數黨領袖舒默指責共和黨人騎劫了會議,不去討論援助烏克蘭,而只是討論邊境政策,與無證移民申請政治庇護問題。

分析指出,即使參議院兩黨達成額外援助協議,但共和黨主導的眾議院,在強硬保守派的質疑下,額外援助案將會遇到更大的阻力。

而眾議長約翰遜已經致函白宮,如無邊境安全法例改革,眾議院共和黨人一定不會讓援助烏克蘭法案過關。

