一年一度的舊金山(三藩市)市府廣場的聖誕樹亮燈儀式在週三回歸。

活動在週三下午4點開始,聖誕樹在大約5點半進行亮燈儀式。

另一方面,活動還包括表演、跳舞、美食、魔術師,以及聖誕老人等,亦為活動中前400名12歲以下兒童舉辦玩具贈品活動。

