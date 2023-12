【KTSF】

演員工會經投票後,同意與主要電影和電視製片廠簽訂新的勞工合約。

演員工會週二投票,近4成的會員參加了這次投票,大約78%的成員贊成批准新的勞工合約,這份新合約將於2026年6月30號結束。

據報新合約將帶來超過10億元的加薪和福利。

今年夏天,Hollywood遭受了一場二連擊編劇工會和演員工會一起發動罷工,編劇工會於9月就新勞工合約達成協議,這兩個群體面臨的最大問題之一是人工智能在產業中的興起。

