維珍尼亞州阿靈頓市的執法部門,正在調查星期一晚發生的住宅爆炸事件。

據警方稱,當局當時已獲得搜查令,可以搜查嫌疑人56歲的James Yoo的住所,並試圖透過電話和揚聲器聯繫他。

但Yoo留在屋內,沒有走出住所,當警方企圖破門入屋時,他從​​屋內開了30幾槍。

大約8點半左右,這間房屋爆炸了,警方疏散了附近的民眾,他們相信Yoo在這場爆炸中身亡。

據悉Yoo之前,曾經向聯邦調查局投訴,他是詐騙受害人,但沒有結果。

