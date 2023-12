【有線新聞】

美國樂壇天后Taylor Swift當選《時代》雜誌年度人物。

《時代》讚揚她是個傑出人物,亦有出色說故事技巧,引述她在早前訪談中提到17歲那年原本有出道成名的機會,但因為有啤酒商贊助而不能參與,令其母聲淚俱下。

《時代》又讚揚她在文化及商業上都成就無數,演出上可與貓王、麥當娜,還有米高積遜等相提並論,創作歌曲亦堪比卜戴倫及保羅麥卡尼等,甚至亦是成功的商人,建立了價值10億美元以上的商業王國。她早前又打入《福布斯》,全球百大最具影響力女性排行榜的第5位。

