美國總統拜登聲稱,如果前總統特朗普不參與,明年的總統大選,他自己亦未必競逐連任。

拜登在波士頓一場籌款活動上表明,特朗普威脅美國的民主,不能讓他再當選,分析指拜登視自己為民主黨内能夠擊敗特朗普的最佳人選。

民主黨内部雖然普遍對拜登的年齡及健康狀況感到擔憂,但沒有後備人選或計劃,有民主黨人認為若拜登不競逐連任,可能引起混亂。

