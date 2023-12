【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠邊緣地區週二早上發生偷車案,匪徒偷走一輛客貨車,裡面有一隻小狗,偷車賊同日下午被捕,小狗和客貨車尋回。

警方表示,早上9點幾接報,有人在California街夾Hyde街的街角偷走一部代客帶狗散步的客貨車,裡面有一隻6個月大Bernadoodle品種,名叫Murray的小狗,警方發文呼籲市民協助尋回小狗。

這間公司的負責人對本台表示,案發前,女職員將Murray留在前面的乘客座位,然後下車去接另一隻狗,當時車匙在車裡面,車門沒有上鎖。

當女職員返回時,看到一個白人男人將客貨車開走。

而在週二下午5時左右,公司負責人對本台表示,在金門附近的Baker街已尋回客貨車和小狗。

