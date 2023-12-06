【全國新聞】華盛頓州發生五死謀殺自殺案

【KTSF 張擎鳳報導】

週日華盛頓州發生一宗涉及一個家庭五條人命的的謀殺和自殺案，案情細節正在浮出水面。

星期日下午，華盛頓州溫哥華一個街區發生家庭命案，四人遭到謀殺，一人自殺。

這段影片是來自凶宅對面的鄰居，顯示警方正試圖勸說屋內的嫌疑人物出來。

鄰居Lilly Lewis說：「我想大約是在3點40分左右，他們破門而入，並用了無人機。」

Lewis和她的家人，看到街對面的事發經過

Lewis說：「當有人去世時，我們都在這裡，我不知道，這就是我不斷回想的地方，這就是我的想法。」

Clark縣警辦公室表示，西雅圖地區執法部門提醒他們，對案發地點的東北92街11500號地段的一間房屋進行福利檢查。

縣警發言人表示，西雅圖的一名家庭成員，收到了其中一名受害者發來的短訊，內容令人擔憂。

Clark縣警局警長Chris Skidmore說：「距離短訊訊發送時間已經相隔幾個小時，所以我們在調度系統接到電話後，立即派人過去。」

經過幾個小時的努力，仍未能勸說裡面的人出來後，縣警們破門而入。

在裡面他們發現了五具屍體，包括被指為自殺疑兇的父親，另外四名被槍殺的死者，是他的妻子、兩個成年女兒，以及疑凶的一名兄弟。

但即使執法部門採取了大規模的應對措施，縣警辦公室仍然相信，屋內的每個人，在到警方到達之前就已經死亡。

當警員在裡面發現了可怕的事情時，J.D. Hartman正在外面和他的鄰居在一起。

Hartman說：「我們都只是互相看著對方。你知道，不幸的是，我們中的一些人曾經遇到過這樣的情況，出動到警察。另一方面，當一切都變得寂靜無聲時，就像死一般的寂靜，你只是感覺它，你在心裡感覺到了，你能從骨頭裡感受到它，這超級令人毛骨悚然。」

Skidmore警長說：「我回想起去年假期期間，有一個非常相似的情況，涉及丈夫、妻子和一個年幼的孩子，幾個警察被叫來了，不幸的是，這不是我們第一次看到這樣震撼良心的事情。」

縣警辦公室表示，他們沒有接到這間房屋的住戶報案的資料，執法部門也不知道疑兇的歷史。

居住在該地區的民眾，對週日下午在他們的社區發生的事情感到震驚。

Lewis說：「顯然，令人不安的是，我們以如此可怕的方式，失去如此親近的人。」

Hartman說：「這是一個心理健康的問題。完全是這樣，不幸的是你知道，我們沒有足夠的資源。」

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