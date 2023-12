【全國新聞】華盛頓州發生五死謀殺自殺案

【KTSF 張擎鳳報導】

週日華盛頓州發生一宗涉及一個家庭五條人命的的謀殺和自殺案,案情細節正在浮出水面。

星期日下午,華盛頓州溫哥華一個街區發生家庭命案,四人遭到謀殺,一人自殺。

這段影片是來自凶宅對面的鄰居,顯示警方正試圖勸說屋內的嫌疑人物出來。

鄰居Lilly Lewis說:「我想大約是在3點40分左右,他們破門而入,並用了無人機。」

Lewis和她的家人,看到街對面的事發經過

Lewis說:「當有人去世時,我們都在這裡,我不知道,這就是我不斷回想的地方,這就是我的想法。」

Clark縣警辦公室表示,西雅圖地區執法部門提醒他們,對案發地點的東北92街11500號地段的一間房屋進行福利檢查。

縣警發言人表示,西雅圖的一名家庭成員,收到了其中一名受害者發來的短訊,內容令人擔憂。

Clark縣警局警長Chris Skidmore說:「距離短訊訊發送時間已經相隔幾個小時,所以我們在調度系統接到電話後,立即派人過去。」

經過幾個小時的努力,仍未能勸說裡面的人出來後,縣警們破門而入。

在裡面他們發現了五具屍體,包括被指為自殺疑兇的父親,另外四名被槍殺的死者,是他的妻子、兩個成年女兒,以及疑凶的一名兄弟。

但即使執法部門採取了大規模的應對措施,縣警辦公室仍然相信,屋內的每個人,在到警方到達之前就已經死亡。

當警員在裡面發現了可怕的事情時,J.D. Hartman正在外面和他的鄰居在一起。

Hartman說:「我們都只是互相看著對方。你知道,不幸的是,我們中的一些人曾經遇到過這樣的情況,出動到警察。另一方面,當一切都變得寂靜無聲時,就像死一般的寂靜,你只是感覺它,你在心裡感覺到了,你能從骨頭裡感受到它,這超級令人毛骨悚然。」

Skidmore警長說:「我回想起去年假期期間,有一個非常相似的情況,涉及丈夫、妻子和一個年幼的孩子,幾個警察被叫來了,不幸的是,這不是我們第一次看到這樣震撼良心的事情。」

縣警辦公室表示,他們沒有接到這間房屋的住戶報案的資料,執法部門也不知道疑兇的歷史。

居住在該地區的民眾,對週日下午在他們的社區發生的事情感到震驚。

Lewis說:「顯然,令人不安的是,我們以如此可怕的方式,失去如此親近的人。」

Hartman說:「這是一個心理健康的問題。完全是這樣,不幸的是你知道,我們沒有足夠的資源。」

