根據國際組織OECD的最新報告,美國學生在數學方面的分數,低過調查國家之中的平均數字,在37個國家之中排第28,落後多個國家。

根據最新數據,美國學生的平均數學分數在2022年下降了13分。

編撰該報告的國際機構OECD經濟合作與發展組織稱,這分數是「有史以來最低之一」。

該組織查看了來自37個國家,和44個合作夥伴經濟體近70萬名學生的數學分數,美國學生在數學方面平均分數為465,低於全球平均分數472。

自2018年以來,總體平均數學分數就下降了近15分,這下降幾乎是之前任何分數連續變化的三倍。

新加坡是遙遙領先,最高得分國家,學生平均數學分數達到575。

