達拉斯市公寓發生天然氣洩漏引發爆炸

德州達拉斯市的一幢公寓樓周四發生天然氣洩漏,引起嚴重爆炸。

爆炸發生Meadow Creek的公寓,事發時Paul Randall連忙抱起了他兩個月大的孫子,以最快的速度向山上跑去。

Paul的家庭是受到爆炸影響的200個家庭之一,現在他們被安置在當地紅十字會的臨時居所,好在還能吃上晚餐。

Randall說:「我們都不知道要在外面過夜,不知道今夜會在哪裡睡覺。」

Lekeshia Williams是爆炸公寓的居民,她在消防員趕到後受到了輕傷,消防員在現場聞到濃重的天然氣的氣味,然後他們則試圖進入懷疑是天然氣洩漏源頭的那個單位。

Williams說:「一名救援人員去消防車裡拿了一個工具,我猜她想打開房門,就在她剛剛破門時,就發生了爆炸。」

4名受到嚴重傷害的消防員,被緊急送往附近的Parkland醫院。

達拉斯消防隊長Dominique Artis說:「沒有例行電話這回事,我們勇敢的隊員的健康和安全,隨時都可能處於極度危險之中。」

達拉斯市府則向民眾保證,將會徹查這起爆炸事故,同時該市就此事故發布了一份公開聲明表示,訓練有素的技術人員,正在安全地排查天然氣能源系統,結果顯示,系統正在正常運行,沒有發現任何因為系統錯誤而導致事故的跡象。

無論是誰引起了事故,這幢樓的居民都表示,現在仍然不敢回家。

