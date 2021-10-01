達拉斯市公寓發生天然氣洩漏引發爆炸

【KTSF 關鍵報導】

德州達拉斯市的一幢公寓樓周四發生天然氣洩漏，引起嚴重爆炸。

爆炸發生Meadow Creek的公寓，事發時Paul Randall連忙抱起了他兩個月大的孫子，以最快的速度向山上跑去。

Paul的家庭是受到爆炸影響的200個家庭之一，現在他們被安置在當地紅十字會的臨時居所，好在還能吃上晚餐。

Randall說：「我們都不知道要在外面過夜，不知道今夜會在哪裡睡覺。」

Lekeshia Williams是爆炸公寓的居民，她在消防員趕到後受到了輕傷，消防員在現場聞到濃重的天然氣的氣味，然後他們則試圖進入懷疑是天然氣洩漏源頭的那個單位。

Williams說：「一名救援人員去消防車裡拿了一個工具，我猜她想打開房門，就在她剛剛破門時，就發生了爆炸。」

4名受到嚴重傷害的消防員，被緊急送往附近的Parkland醫院。

達拉斯消防隊長Dominique Artis說：「沒有例行電話這回事，我們勇敢的隊員的健康和安全，隨時都可能處於極度危險之中。」

達拉斯市府則向民眾保證，將會徹查這起爆炸事故，同時該市就此事故發布了一份公開聲明表示，訓練有素的技術人員，正在安全地排查天然氣能源系統，結果顯示，系統正在正常運行，沒有發現任何因為系統錯誤而導致事故的跡象。

無論是誰引起了事故，這幢樓的居民都表示，現在仍然不敢回家。

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