南加煙花爆炸案 警方調查是否非法煙花工廠

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周二發生在南加州一個住宅區的重大煙花爆炸案造成兩死3傷，不過警方表示，有兩人通報失蹤，案件仍有許多疑點有待釐清。

南加州Ontario市San Antonio和Maple Avenue一個住宅區內，周二發生煙花爆炸事故，有居民拍下爆炸時的驚恐瞬間。

引發爆炸的民宅被發現存放大量的煙花，由於屋內還有爆炸的可能，警方無法入內進一步確認，究竟只是單純存放煙花，還是裡面實際上是非法煙花工廠。

Ontario消防局局長Ray Gayk說：「我們必須經過非常小心翼翼的程序，這類煙花的問題在於，它們濕了之後會開始變乾，這時候是最可能爆炸的。」

當局證實事件導致兩人死亡，另有3人遭到波及受傷，但傷勢輕微無須送院治療。

這起爆炸導致殘骸碎片覆蓋多達附近80間住宅，威力可見一班，附近45個居民需要疏散，有些人仍被安置在旅館，當局周三派出包括FBI在內的20多位爆炸技術人員在事故現場調查，要一一清查爆炸殘骸進行鑑定。

警方在周三的記者會上宣布，一對堂兄弟38歲的Alex Paez和20歲的Ceasar Paez通報失蹤，但尚無法證實這兩人是否就是爆炸現場發現的兩具屍體，現場還有一隻狗也死於爆炸，另有兩匹馬獲救，這次事件也造成兩棟房屋損毀，都是在同一個物業上的建築。

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