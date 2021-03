南加煙花爆炸案 警方調查是否非法煙花工廠

【KTSF】

周二發生在南加州一個住宅區的重大煙花爆炸案造成兩死3傷,不過警方表示,有兩人通報失蹤,案件仍有許多疑點有待釐清。

南加州Ontario市San Antonio和Maple Avenue一個住宅區內,周二發生煙花爆炸事故,有居民拍下爆炸時的驚恐瞬間。

引發爆炸的民宅被發現存放大量的煙花,由於屋內還有爆炸的可能,警方無法入內進一步確認,究竟只是單純存放煙花,還是裡面實際上是非法煙花工廠。

Ontario消防局局長Ray Gayk說:「我們必須經過非常小心翼翼的程序,這類煙花的問題在於,它們濕了之後會開始變乾,這時候是最可能爆炸的。」

當局證實事件導致兩人死亡,另有3人遭到波及受傷,但傷勢輕微無須送院治療。

這起爆炸導致殘骸碎片覆蓋多達附近80間住宅,威力可見一班,附近45個居民需要疏散,有些人仍被安置在旅館,當局周三派出包括FBI在內的20多位爆炸技術人員在事故現場調查,要一一清查爆炸殘骸進行鑑定。

警方在周三的記者會上宣布,一對堂兄弟38歲的Alex Paez和20歲的Ceasar Paez通報失蹤,但尚無法證實這兩人是否就是爆炸現場發現的兩具屍體,現場還有一隻狗也死於爆炸,另有兩匹馬獲救,這次事件也造成兩棟房屋損毀,都是在同一個物業上的建築。

