灣區星期一和星期二比平常溫暖,最高氣溫有華氏70度左右,但星期二深夜至星期五有機會下雨,天氣也會轉冷。

國家氣象局預測,星期二晚上,北灣地區開始下雨,而到了星期三,灣區會全日下雨,星期四和星期五仍然有驟雨,不過這幾天雨勢不大。

氣象局表示,應該不會造成水浸。

氣溫方面,星期二最高氣溫較同期正常氣溫高出華氏5到10度,日間氣溫有70度左右,但星期三開始受風雨影響,氣溫將下降至60度左右。

另外,氣象局對灣區的海灘發出危險告示,星期一晚到星期二清晨時分,會出現突如起來的大浪,以及離岸流。

