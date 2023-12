【灣區新聞】San Mateo市9街一商業用地擬改建成住商混合項目

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo 9街一個商業用地,計劃改建成住商混合項目,開發商打算興建多少住宅單位呢?

開發項目位於San Mateo市9街477號,現在是一層樓多棟辦公室,旁邊是Caltrain鐵軌,附近有許多修車廠,離市中心很近。

The Daily Journal的報導指出,發展商計劃在佔地1.6英畝的土地,興建一棟五層辦公大樓和住宅大樓,內有120個出租住宅單位,其中40個單位是法律允許的額外單位。

加州有法例允許開發商將房產的密度,增加到超出原本的土地規劃限制,為了換取密度的增加,其中一個條件就是,必須提供一定數量的可負擔房屋單,以低於市場價格出租。

這個項目還將包括12套給極低收入人士的可負擔住房,興建低於市價的單位,不僅使開發商能夠增加整體住宅單位數量,而且在某些情況下,還提供了額外豁免和優惠的條件。

項目開發商Martin集團正在尋求豁免,以增加樓宇在土地所佔的比例,及增加停車位,還要求移除32棵樹,其中七棵符合受保護的條件。

目前這個項目有幾個爭論焦點包括外型,有人偏愛西班牙建築風格,也有人認為這種風格已經過於氾濫。

也有議員認為,這個項目缺乏三房單位,而這種適合家庭居住的大單位,正正是可負擔房屋之中需求最大的,12月12日規劃委員會將討論關於這項開發計劃的最新進展。

