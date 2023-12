【全國新聞】美國航空安全有「明顯漏洞」 航管員短缺是問題之一

【KTSF 張擎鳳報導】

《紐約時報》的報導指,美國的航空安全系統有「明顯的漏洞」,有幾宗事件顯示,人手短缺和工作條件,使空中交通管制員的身心都達到了極限。

全國航管員協會主席Paul Rinaldi說:「當查看航管設備時,我們使用的是老化設備、紙條,大多數設施都沒有地面雷達。」

但這不僅僅是老化的基礎設施,將航空旅客置於潛在的嚴重危險之中。

《紐約時報》的報導指,航管員正被推向崩潰的邊緣。

根據公開記錄要求,《紐約時報》發現,一些航管員承認喝醉、吸食大麻,或在工作中遭受暴力,在某些情況下,他們甚至在輪班期間睡覺。

國家航管員協會向CNN指出,航管員人手不足,工作過度。

Rinaldi說:「人手短缺是個大問題,如果你看看,航管員從學院到獲得航管局認證,可能需要兩到三年的時間。」

聯邦航空管理局局長Michael Whitaker說:「我最初聚焦與如何不降低標準,而使這些數字快速上升。」

國家空域系統安全審查小組指出,目前的聯邦招聘計劃,考慮到退休和其他自然減員因素,到2032年新聘用的航管員人數將少於200名。

聯邦航空局的大學培訓計劃,可能會帶來一些緩解,該計劃利用精選的學院和大學,讓航管員快速進入控制塔。

Rinaldi說:「讓新人入職、獲得認證,需時2到3年,但我們會趕上,會看到每年增加超過6個航管員。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。