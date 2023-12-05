【全國新聞】美國航空安全有「明顯漏洞」 航管員短缺是問題之一

【KTSF 張擎鳳報導】

《紐約時報》的報導指，美國的航空安全系統有「明顯的漏洞」，有幾宗事件顯示，人手短缺和工作條件，使空中交通管制員的身心都達到了極限。

全國航管員協會主席Paul Rinaldi說：「當查看航管設備時，我們使用的是老化設備、紙條，大多數設施都沒有地面雷達。」

但這不僅僅是老化的基礎設施，將航空旅客置於潛在的嚴重危險之中。

《紐約時報》的報導指，航管員正被推向崩潰的邊緣。

根據公開記錄要求，《紐約時報》發現，一些航管員承認喝醉、吸食大麻，或在工作中遭受暴力，在某些情況下，他們甚至在輪班期間睡覺。

國家航管員協會向CNN指出，航管員人手不足，工作過度。

Rinaldi說：「人手短缺是個大問題，如果你看看，航管員從學院到獲得航管局認證，可能需要兩到三年的時間。」

聯邦航空管理局局長Michael Whitaker說：「我最初聚焦與如何不降低標準，而使這些數字快速上升。」

國家空域系統安全審查小組指出，目前的聯邦招聘計劃，考慮到退休和其他自然減員因素，到2032年新聘用的航管員人數將少於200名。

聯邦航空局的大學培訓計劃，可能會帶來一些緩解，該計劃利用精選的學院和大學，讓航管員快速進入控制塔。

Rinaldi說：「讓新人入職、獲得認證，需時2到3年，但我們會趕上，會看到每年增加超過6個航管員。」

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