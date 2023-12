【KTSF 黃恩光報導】

代表加州州立大學2萬多名教職員的工會,週一開始一連四日在不同的州立大學分校發動罷工,要求加薪以及改善工作條件。

參與罷工的州立大學教職員,包括教授、講師、圖書館管理員、輔導員以及體育教練,週一在南加州Cal Poly Pomona罷工,週二輪到舊金山(三藩市)州立大學,然後是洛杉磯州立大學,以及Sacramento州立大學。

工會除了要求校方這個學年加薪12%之外,也要求提高全職教職員的年薪起薪點。

《洛杉磯時報》記者採訪州立大學教員,有大學講師表示,年薪65,000元,難以養家和應付基本生活開支。

州立大學同意連續三個學年每年加薪5%,校方表示,了解加薪的需要,但必須顧及是否可以在財務上維持得住。

