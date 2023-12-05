【全國新聞】今年美國假日消費額激增 慈善捐款卻下降

December 5, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

網購星期一之後的Giving Tuesday總捐贈金額出爐，結果令人失望，數據顯示民眾的假期購物金額創下歷史新高，但不願意捐錢給慈善機構，原因是什麼呢？

捐款給慈善機構的民眾越來越少了嗎？從今年的捐款數字來看，似乎是一個趨勢。

慈善機構Giving Tuesday總裁表示，他們擔心慈善捐款人數下降，他指出，數據顯示，今年Giving Tuesday約有3,400萬人捐錢，這個數字聽起來很多，但實際上比去年下降了一成。

美國零售聯合會統計，今年感恩節、黑色星期五和網購星期一期間，全美超過2億人購物，因此捐贈者人數減少，並不是因為民眾要勒緊了荷包。

經濟學家Michelle Meyer說：「消費者對用錢的看法截然不同。」

假日購物消費激增，今年黑色星期五和網路星期一的銷售額打破了記錄。

Adobe Analytics分析公司指，黑色星期五網路消費額達98億元．比去年增加7.5%，網路星期一的銷售額甚至更高，達到124億元，比去年增長近1成。

民眾願意花費，但有專家表示，今年消費者更在意如何花錢。

Shopify主席Harley Finkelstein說：「他們要買真正想買的東西，與其買10件衣服，，他們寧可買三件真正喜愛品牌的衣服。」

通脹雖然降溫，但聯儲局過去四年來快速加息，令民眾對購物和支出更加謹慎。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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