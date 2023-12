【全國新聞】今年美國假日消費額激增 慈善捐款卻下降

【KTSF 張擎鳳報導】

網購星期一之後的Giving Tuesday總捐贈金額出爐,結果令人失望,數據顯示民眾的假期購物金額創下歷史新高,但不願意捐錢給慈善機構,原因是什麼呢?

捐款給慈善機構的民眾越來越少了嗎?從今年的捐款數字來看,似乎是一個趨勢。

慈善機構Giving Tuesday總裁表示,他們擔心慈善捐款人數下降,他指出,數據顯示,今年Giving Tuesday約有3,400萬人捐錢,這個數字聽起來很多,但實際上比去年下降了一成。

美國零售聯合會統計,今年感恩節、黑色星期五和網購星期一期間,全美超過2億人購物,因此捐贈者人數減少,並不是因為民眾要勒緊了荷包。

經濟學家Michelle Meyer說:「消費者對用錢的看法截然不同。」

假日購物消費激增,今年黑色星期五和網路星期一的銷售額打破了記錄。

Adobe Analytics分析公司指,黑色星期五網路消費額達98億元.比去年增加7.5%,網路星期一的銷售額甚至更高,達到124億元,比去年增長近1成。

民眾願意花費,但有專家表示,今年消費者更在意如何花錢。

Shopify主席Harley Finkelstein說:「他們要買真正想買的東西,與其買10件衣服,,他們寧可買三件真正喜愛品牌的衣服。」

通脹雖然降溫,但聯儲局過去四年來快速加息,令民眾對購物和支出更加謹慎。

